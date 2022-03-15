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影／大彎北段代金低中央隔2年才說 柯文哲：要我體察心意？
柯文哲表示，大彎北段代金北市府已經出價，若內政部營建署不滿意要說，不然中央就直接說多少才適當，不能說北市府送中央審核，事隔2年才說當初訂定的價格太低，「如果要講，拜託你2年前就來講了，你覺得太低不然你說要多高？」。
至於大彎北段被批評是「政治口水」，柯文哲大嘆一口氣，並說「我跟你說，我現在對著所有攝影機，這怎麼會是政治口水，我很務實問問題，如果對價格不滿意，2年前就可以說，不然你就自己開價，你什麼都不講，我要體察你的心意是不是？這叫做口水嗎？」「各位全國老百姓，你們都有聽到了，這是口水嗎？這是實際解決問題」。
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