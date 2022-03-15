快訊

攻破俄軍陣地！烏軍嘲笑敵方坦克「被打爆成燒烤架」

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大彎北段代金低中央隔2年才說 柯文哲：要我體察心意？

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲表示，大彎北段代金北市府已經出價，若內政部營建署不滿意要說，不然中央就直接說多少才適當，不能說北市府送中央審核，事隔2年才說當初訂定的價格太低，「如果要講，拜託你2年前就來講了，你覺得太低不然你說要多高？」記者鍾維軒／攝影
柯文哲表示，大彎北段代金北市府已經出價，若內政部營建署不滿意要說，不然中央就直接說多少才適當，不能說北市府送中央審核，事隔2年才說當初訂定的價格太低，「如果要講，拜託你2年前就來講了，你覺得太低不然你說要多高？」記者鍾維軒／攝影

北市政府為了大彎北段與大巨蛋2案與中央互槓。內政部次長花敬群說，提出大彎北段代金數字和說明原因本來就是縣市政府責任，批柯文哲「玩政治口水遊戲」。市長柯文哲今回應，中央事隔2年才說價格太低，卻不在2年前提出，「我要體察你的心意是不是？這叫做口水嗎？」，並再次反問營建署「不然你說要多高？」。

柯文哲表示，大彎北段代金北市府已經出價，若內政部營建署不滿意要說，不然中央就直接說多少才適當，不能說北市府送中央審核，事隔2年才說當初訂定的價格太低，「如果要講，拜託你2年前就來講了，你覺得太低不然你說要多高？」。

至於大彎北段被批評是「政治口水」，柯文哲大嘆一口氣，並說「我跟你說，我現在對著所有攝影機，這怎麼會是政治口水，我很務實問問題，如果對價格不滿意，2年前就可以說，不然你就自己開價，你什麼都不講，我要體察你的心意是不是？這叫做口水嗎？」「各位全國老百姓，你們都有聽到了，這是口水嗎？這是實際解決問題」。

柯文哲 北市 內政部

延伸閱讀

柯花公帑宴請中企高層 侯緩頰：市長需面對不同企業家

民眾黨參選人議會插旗講政見惹議 議員批貪小便宜

不只台南 萬華也停電 柯P：台電事故率會不會太高了？

北市送千萬大紅包催婚 柯文哲：40歲不婚已逾三分之一

相關新聞

中和又停電讓居民氣炸！ 台電：變電所饋線斷路器跳脫

303大停電後，國內缺電狀況成為熱門議題，新北中和今上午又傳出停電狀況，讓不少在地居民相當不滿。台電台北南區回應，主因為...

柯文哲、花敬群零互動 隔空互嗆

台北市長柯文哲推動東區門戶計畫，為解決國家生技園區、中研院等周邊交通，柯文哲與內政部次長花敬群昨同台出席「國家生技園區聯...

新北硬體設備更新 師資卻難尋

新北教育局投入1.1億為市立學校購買觸控螢幕，將結合教育部「班班有網路，生生有平板」計畫，教師用大螢幕，學生用平板上課，...

柯文哲都更核定件數多？詹為元：都更進展非用此來看

國民黨立委蔣萬安說台北市現在是「一城不變」，民眾黨則以都市更新核定件數來幫台北巿長柯文哲辯護，指馬英九與郝龍斌巿長任內核...

影／「劍潭大蛋」網掀論戰 北藝中心內部開箱

歷經近十年工期，興建於原士林夜市舊址的台北表演藝術中心8月將正式開幕，台北市副市長蔡炳坤今天上午親自導覽，期望北藝中心可...

宋雨蓁退出國民黨 宋進財看到臉書才知女兒玩真的

新北平地原住民議員宋雨蓁今日宣布，退出國民黨，父親宋進財曾任6屆議員，對於女兒退黨一事，宋雨蓁透露父親很不諒解「生氣、難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。