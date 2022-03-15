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柯P嗆大彎北段代金要中央「喊價」 花敬群：政治口水

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
內政部次長花敬群表示，大彎北段代金本來就是縣市政府的責任，要提出數字和說明原因。記者鍾維軒／攝影
內政部次長花敬群表示，大彎北段代金本來就是縣市政府的責任，要提出數字和說明原因。記者鍾維軒／攝影

內政部日前指出，北市「大彎北段」代金僅5萬多元不合理，要求北市府說明，市長柯文哲卻反嗆要中央自己喊價。內政部次長花敬群今表示，中央都不知道北市府變更價格的原因，若政治化控訴，好的事情都會被耽誤，更直指「提出數字和論述本來就是縣市政府的責任」，只要說清楚就好，而不是提出數字又不說明原因，「這就是政治口水，沒必要玩這種遊戲」。

北市府近日為大巨蛋、大彎北段2案槓上中央，營建署指大彎北段代金太低僅5萬元，不符公平正義，柯文哲反指控中央卡案，故意拖延2年才說代金太低，質疑中央為何不早在2年前說。

花敬群今天受訪時強調「一切都是按照進度走」，並說2案都有變更理由原因，不管是大巨蛋避難層從1樓改到B1，或是大彎北段變更回饋等問題，只要依照制度講清楚都能樂觀其成，不要不講原因就說「中央卡北市」，事情來來回回，2年多都在傳遞這樣的訊息，可能市府內部向上傳遞沒有表達清楚，導致「柯市長對於事情的認知和事實有點差距」。

花敬群表示，1個月前就和北市府溝通，中央表達很清楚，例如大巨蛋處理，就提到政府有估價師制度，可以理解變更避難層後的利益有多少，基於都市計畫的變更回饋處理原則，北市府只要把利益和處理原則整理好，就能清楚說明怎樣的回饋標準適合理適當的。

另外，大彎北段部分，花敬群指出，過去代金一坪10幾萬，突然變成5萬，然後跟中央說現在就是5萬，卻又不說明原因，「其實事情很單純，若政治化控訴，好的事情都會被耽誤」。

花敬群最後說，代金不是喊價，提出數字和論述本來就是縣市政府的責任，只是說清楚就好，而不是說一個數字卻不說明原因，「這就是政治口水，沒必要玩這種遊戲」。

北市 花敬群 大巨蛋

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