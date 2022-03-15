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台灣藍鵲繁殖期 勿撿幼雛避免被撲擊

中央社 / 台北15日電

北市動保處今天表示，近期為台灣藍鵲繁殖期，可能出現有幼雛掉落巢穴，民眾在靠近山區道路發現掉巢幼雛時，不要撿拾，避免遭成年藍鵲撲擊，建議先通報，可繞道。

北市府動物保護處指出，台灣藍鵲又稱長尾山娘，為保育類野生動物，每年3月至7月是繁殖期，幼雛孵化後3週至4週會隨親鳥離巢，幼雛偶有掉落巢穴狀況，若發現不要撿拾，先在旁觀察，再通報動保處。

北市動保處產業保育組長黃紹宣接受中央社訪問表示，民眾發現路上有台灣藍鵲幼雛掉巢狀況，若撿拾，成鳥為保護幼雛，會撲擊民眾頭部、肩部，建議繞道及通報，避免遭撲擊。

他說，統計去年接獲台灣藍鵲撲擊民眾案共20件，發生處皆在近山腰行政區，包含信義區、文山區等，藍鵲築巢慣性會尋找樹木較多的地點。

動保處發布新聞資料表示，野生動物在台北市尋覓巢穴很困難，因環境綠化有成，台灣藍鵲有充足生活空間與食物來源，鄰近市區山腰則是成為藍鵲築巢選擇。

動保處指出，因台灣藍鵲與民眾生活環境重疊，發生人鳥衝突可能變多，落巢雛鳥被撿拾機會也增加，獲報藍鵲有撲擊行為時，會採不移巢，以貼告示就地保育為原則，若發現雛鳥掉巢，可先通報動保處。

動保處表示，民眾移除藍鵲巢、幼雛或直接回擊藍鵲，可依違反野生動物保育法，處1年以下有期徒刑或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰；造成保育類野生動物死亡，處2年以下或併科10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

藍鵲 北市 保育類野生動物

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