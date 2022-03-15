永和大陳單元6、7駐點工作站今啟用 加速整合住戶意見

新北推動永和大陳地區都更案，今天單元6、7的實施者、市府代表、在地居民共同啟用駐點工作站「良陳‧美寓製造所」，新北市都更處表示，期盼透過工作站提供面對面服務，用真誠的態度拉進與在地居民的距離，服務、並解決疑問。

都更處指出，更新單元5面積8804.48平方公尺，總計161戶，日前已成立駐點工作站為在地居民服務，單元6面積10038.05平方公尺、有124戶，單元7面積13687.42平方公尺、共263戶，今日更新單元6、7加入了生力軍，將大幅加速大陳地區的更新推動，實施者漢皇公司表示，駐點工作站除了提供專業的都更諮詢服務，同時也歡迎居民隨時來閒聊家常。

城鄉局長黃國峰表示，大陳單元2在2020年完工，已讓在地居民有一個堅固安全的家，並在周邊留設開放空間提供了完善的休憩機能，市府與新北住都中心共同努力，更新單元5、6、7及更新單元3已在2021年找到實施者及出資人推動，另更新單元1、4目前由新北住都中心整合規劃中，最快今年下半年度啟動招商，今年是大陳地區更新單元全面啟動的重要里程碑。