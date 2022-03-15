正國會在大新店不能輸！「新板土連線2.0」合體掃街

新聞台前主播陳乃瑜投入民進黨在新北市大新店區議員初選，並與戰友重組為「新板土連線2.0」，連線成員卓冠廷、山田摩衣及張銘祐今日陪同掃街拜票，要在剩下不到兩個月的時間全力爭取支持，力抗英系參選人黃琳，讓民進黨在大新店區的黨內競爭再引關注。

民進黨在新北大新店區議員選戰進入黨內激戰，正國會的陳乃瑜接替同派系原參選人張銘祐出戰大新店，將對決女性參選人的黃琳。同為正國會系統的議員參選人卓冠廷、山田摩衣今天陪同陳乃瑜到新店惠國市場掃街。

陳乃瑜表示，自己將延續張銘祐對選區的承諾，與戰友組成「新板土連線2.0」，今天幾位也都扮演起麥克風手幫忙宣傳。她分享，今天掃市場是自己參選初體驗，不少人還以為是「陳乃瑜主播」來採訪在地活動，後來得知參選議員消息，大家都給予熱情鼓勵，期待主播入陣能為地方帶來新氣象。

陳乃瑜提到，自己過去在新聞工作是轉述事實，帶領視聽人關心公共議題，但都是作為事件的記錄者，而隨著自己有了家庭孩子，開始思考改變角色，進而投入選戰。

陳乃瑜補充，她與張銘祐是媒體工作的舊識，兩人過去對於市政和公共議題就有許多共識，接下來她將接續張銘祐對新店區的承諾，讓孩童、小家庭的問題能被重視，包括托育嬰的改革、兒童人權，創造更好的大文山，讓孩子們可以安心的在這裡長大、造夢。