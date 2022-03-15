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失速電扶梯 議員質疑掩蓋事實 北捷下午2點半開記者會

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷板南線新埔站本月11日發生駭人的「電扶梯失速意外」，幸僅有4人受輕傷。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
北捷板南線新埔站本月11日發生駭人的「電扶梯失速意外」，幸僅有4人受輕傷。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

北捷運板南線新埔站11日發生駭人的電梯失速事件，造成近30名乘客狼狽慘摔，雖北捷回應是煞車迴路異常。但民進黨北市議員簡舒培質疑北捷想掩蓋事實，批董事長李文宗上任後都在搞副業，卻忽略最基本工作，國民黨北市議員游淑慧也要北捷公開透明說明。北捷表示，今天下午2時30分會開記者會。

北捷表示，事發當天就展開內部調查，發現是「煞車迴路異常」才沒辦法煞車，後續已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。

簡舒培指出，對捷運公司來說，捷運站電扶梯最為重要，北捷好幾次捷運站公安事件都跟電扶梯有關，其維護與保養是捷運站重中之重，如今卻發生突然下滑事件讓人匪夷所思，更批「李文宗上任後都在搞副業，卻把最基本工作都忘記」。

簡舒培表示，事發當下居然沒即刻對外說明，影片昨天才曝光也很匪夷所思。北市某年跨年因人擠人關係，發生民眾在捷運手扶梯跌下掀頭皮事件，當時的馬政府非常迅速的公開影片並說明，讓大家知道發生什麼事情，柯市府卻沒在第一時間說明，直到14日才有網友發布影片才爆出，質疑想掩蓋事實，「但公安問題不能掩蓋」。

游淑慧說，到底是控制系統還是馬達問題，是個案還是通案只要知道原因就可以判斷，北捷每天上下班搭乘人數眾多，定期檢驗很重要，認為北捷應公開透明向大眾說明，不然會讓民眾在搭乘手扶梯時覺得很緊張。

北捷說明，電扶梯均有嚴格定期保養期程，該座電扶梯是委由台灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，今年3月7日完成月保養，功能皆正常，事發後，廠商漏夜追查異常原因，發現是因煞車迴路異常，導致未立即煞車，已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行「專案檢查」，不可再有類似故障發生。

另外，也要求廠商針對相同類型電扶梯做清查改善，在未查出真因前不會貿然啟用，須確保安全無慮；至於保險部分都屬「旅客責任保險」範疇，待旅客醫療告一段落，保險公司再做審查給付。

針對李文宗專注副業，不顧本業一事，北捷僅回應，事發當下即刻就有處理，且有發新聞稿公告，也請廠商調查全部1194座手扶梯，並非沒有作為，電扶梯的安全北捷有責任向外界說明，下午2時30分將於捷運新埔站開記者會說明。

北捷 捷運 簡舒培

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