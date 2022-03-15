北捷手扶梯失速吞人 議員公布保養紀錄：月花千萬竟失靈

台北捷運上周五板南線新埔站發生上行手扶梯突然無預警倒退嚕，導致近30名乘客急速慘摔成一團，多人扭傷、擦傷，畫面驚悚。台北市議員許淑華今天也在臉書質疑，要求北捷須在一個月內，重新檢測全線1181處手扶梯，確保安全無虞，並要董事長李文宗下台，親自出面向民眾道歉。

北捷回應說，11日事發當下即刻就有處理，且有發新聞稿公告，也請廠商調查全部1194座手扶梯，並非沒有作為，電扶梯的安全北捷有責任向外界說明，今天下午2時30分將於捷運新埔站開記者會說明。

許淑華說，台北捷運板南線新埔站發生手扶梯意外，手扶梯瞬間失速，因煞車迴路異常、煞車系統失靈，但北捷卻只是一再表示，3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，許也在臉書貼出事故電扶梯「保養單」，全部勾選檢測正常，但才不到幾天，卻出了駭人的意外狀況。

許淑華質疑，事情發生第三天，北捷還是無法說明，為何才剛保養不到一個禮拜，煞車系統會異常？連原本設定預防系統異常的第二道煞車防線都失靈，連兩道煞車的失靈，在常理是根本的離譜！

許質疑，捷運公司支付本次事故維護廠商的經費，每月就花了317萬元，全線不包含貓空纜車共1181台手扶梯的維護，就要花費上千萬元（1031萬7216元)，為何砸了經費，乘客的安全還會出這麼大的狀況？

另外，北捷為何沒有設立任何第三方檢驗機制，這些納稅錢無法有效保障乘客安全，要求北捷務必追查，到底是哪個步驟出問題？這樣的保養品質，令人堪憂。乘客的安全更是跌到谷底，北捷應盡快公開透明向民眾交代，電扶梯意外到底為何發生？保養為何沒有發揮作用？未來要怎麼預防發生？

許淑華要求， 北捷必須在一個月內，重新檢測全線1181處的所有手扶梯，確保安全無虞；用最快速度啟動複檢機制，定期保養應委託第三方做複檢或抽查，將安全措施做到最滿、最高，不要再讓乘客因為搭捷運而受傷！

另外，議員也要求台北捷運公司董事長李文宗立刻下台，並且親自出面向民眾道歉！ 許淑華說，李文宗坐領高薪績效不彰，北捷安全還出大包，「擺爛蠻橫的董座，甚至罔顧乘客安全，發生了嚴重的手扶梯失靈案件，李文宗早就已經不再適任，請李文宗立刻下台！立刻向民眾道歉！」