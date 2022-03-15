金山萬里六藝劇團5場演出 融入蹦火仔、金山三寶、牽罟

第二屆「金萬兒童藝文月」巡迴展演將在4月15日晚間起，在金山及萬里區國小，由「六藝劇團」帶來5場獨創的系列演出。

在劇情上巧妙地將金山、萬里在地元素融入故事中，如傳承百年的蹦火技藝、金包里慈護宮、金山三寶紅心甘藷、芋頭、茭白筍、牽罟文化及中角灣國際衝浪基地等，讓小朋友及新住民更了解在地文化。

去年金山區公所辦理第一屆「兒童藝文月」巡迴展演，民眾熱情響應超過千人觀賞，今年擴大聯合萬里區公所共同辦理。活動由「六藝劇團」帶來5場獨創的系列演出，劇情為護法將軍千里眼、順風耳的傳奇故事結合金山、萬里在地特色編創而成的兒童劇—千順傳說，有集點換禮物環節，邀請大、小朋友一同來看劇。

金山區長廖武輝表示，巡迴展演活動在劇情上巧妙地將金山、萬里在地元素融入故事中，像是傳承百年的蹦火技藝、金包里慈護宮、金山三寶紅心甘藷、芋頭、茭白筍)、牽罟文化及中角灣國際衝浪基地等，讓小朋友及新住民更了解在地文化並培養品德教育及性別平等之觀念。

萬里區長粘雪琴表示，希望金山、萬里地區的小朋友認識自己的家鄉。千順傳說劇情引人入勝，媽祖不見了？究竟千順兄弟能否成功找到媽祖呢？歡迎大家跟著千順將軍一探究竟。