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北捷手扶梯退嚕乘客慘摔 議員點出三大疑問促清查

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北捷板南線新埔站本月11日發生駭人的「電扶梯失速意外」，幸僅有4人受輕傷。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
北捷板南線新埔站本月11日發生駭人的「電扶梯失速意外」，幸僅有4人受輕傷。圖／取自臉書社團「爆廢公社」

每天有上百萬人次搭乘的台北捷運，上周五新埔站發生上行手扶梯突然無預警倒退嚕，導致有30名乘客急速慘摔成一團，多人扭傷、擦傷，昨天手扶梯失控的監視器畫面也被放上網，畫面相當驚悚，堪稱「電扶梯驚魂記」。台北市議員游淑慧今天點出三大疑問，除要求北捷儘速釐清手扶梯失控原因，更要求應該清查所有相同型號，是否有同樣問題。

游淑慧說，北捷發生手扶梯倒退嚕的意外事故，已經是重大的公安事件，當天往上行的手扶梯並不是失速、加速異常，而是整個往後倒退嚕運作，其實更危險，因為人有慣性，電梯往下倒退行的時候，所有乘客都會往後傾倒，一旦民眾後腦著地，其實很危險，到現在北捷都沒有釐清事故原因，僅對外說，要檢查為何煞車異常。

游淑慧也點出三大問題，包括北捷手扶梯應該有兩大保險機制，為何意外發生，兩大機制都沒有啟動；第二，好好的上行手扶梯，為何會倒退嚕？這些問題都要盡快釐清，尤其令人非常訝異的事，事件發生已經超過24小時，北捷還沒有找出原因；議員也要求，北捷應針對同樣型號的手扶梯，會不會有同樣問題？過去的保養維修紀錄為何？應該調查清楚。

議員要求，北捷手扶梯每天搭乘人數超過上百萬，乘客每天搭的手扶梯安全，絕對是非常重要的公安問題。

北捷 游淑慧

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