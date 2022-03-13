樹林遙控飛機場明啟用 民憂「911」 高灘處：周邊空曠

新北市高灘處斥資兩千萬元，在樹林區河岸設置長達300公尺的後村堰遙控飛機場，於明天啟用，民眾憂心遙控飛機失控撞大樓，巿議員要求高灘處應限制玩家需加入相關協會取得飛行資格認證、飛機也須強制保險。新北市高灘處則表示，飛行場設置使用規則，現場也會請協會派人監督。

新北市目前有三重河堤及新莊西盛河濱公園兩處遙控飛機場，明天樹林區後村堰啟用後，將成為唯一一座燃油噴射飛機可使用的場地。新莊西盛飛機場則因緊臨民宅、棒壘球場及重新堤外道路，統計3年發生21件墜機事件，預計將於4月底關閉使用。

不過燃油噴射飛機遙控半徑達1.5公里，飛行時速可達200公里以上，2008年已廢除的新店白馬飛機場，就發生飛機撞入大樓導致起火6人受傷意外，樹林區後村堰飛機場緊臨火車軌道、馬路幹道，1公里內還有五萬居民的北大特區，居民憂心飛機失控撞入車道或大樓，使台版911重現。

模型飛機協會高姓玩家表示，燃油飛機不像空拍機有手機螢幕視角，需在目視範圍內飛行，一般距離不超過300公尺以免迷航。新手玩家需有老手領進門，也應在電腦先練習飛行。

市議員廖宜琨說，樂見遙控飛機場即將啟用，但遙控飛機有危險性，高灘處務必做好安全規範，應要求玩家需加入相關協會取得飛行資格認證，另外也必須將飛機及所有人建檔管理並強制保險，以免發生事故造成民眾求償無門。

新北市議員江怡臻表示，肯定市府在樹林區後村堰設置遙控飛機場，大家關心的安全性，據了解臨道路、鐵路都有一定距離，台鐵也現場勘查過尚無疑慮。場地啟用後，希望市府各單位仍要定時稽查，飛友也必須自制，確認安全無虞，保障用路人和居民，也讓飛友開心使用。

江怡臻指出，初步了解飛友們認為新場地很標準、很棒，頗具國際水準，但仍期待周邊設施包括氣象風標、遮蔭棚架等能更完善，提供最棒的飛行場地。

新北市高灘處則表示，新莊西盛飛機場部分飛行空域位於限航區，且緊臨民宅、棒壘球場及重新堤外道路，經統計3年共發生21件墜機事件，影響民眾休憩安全，故選擇後村堰旁公有土地，周邊較空曠無建物處設置遙控飛機場，且該場地飛行空域非限航區。

而依據遙控無人機管理規則，無人機應遠離高速公路、快速公（道）路、鐵路、高架鐵路、地面或高架之大眾捷運系統、建築物及障礙物30公尺以上，樹林遙控飛機場地距離最近道路超過200公尺，距離鐵路超過230公尺，符合法規規定。與台鐵局現場勘查，飛行高度訂於60公尺，並建議增設告示牌標示台鐵緊急服務專線「1933」，以利緊急時可立即通報應變。

高灘處說，飛行場域位於大漢溪河道上方空曠處，操控者站於操作區，以目視飛行方式操控前方遙控飛機，並背對後方鐵路及道路，操控飛行區域僅限於操控區前方河道上方，現場並設有可供辨識飛行區域旗桿，不得飛出操控者前方空域，因此並非在鐵路或道路周邊飛行，其飛行空間寬廣並遠離民宅。