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不受視力影響 視障生陳采稼參加全國疊杯錦標賽

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
來自嘉義育人國小的視障選手陳采稼，沒有被先天視力不好受限，仍挑戰自己喜愛的疊杯。記者江婉儀／攝影
來自嘉義育人國小的視障選手陳采稼，沒有被先天視力不好受限，仍挑戰自己喜愛的疊杯。記者江婉儀／攝影

2022年全國競技疊杯錦標賽今起連續2天在新莊恆毅高中登場，總計有15個縣市，共約500位選手參賽。其中來自嘉義育人國小的視障選手陳采稼，沒有被先天視力不好受限，仍挑戰自己喜愛的疊杯。

陳采稼說，當初接觸疊杯覺得很好玩，加上疊杯可以練習手感，不會覺得練習很困難。因為眼睛視力不好，練習過程掉杯，都要靠老師幫忙撿。陳采稼回憶，第一次參加比賽時，都要靠老師說如何疊杯，後來參加過5次嘉義市的比賽，曾經在個人賽拿下2次第1名。

育人國小特教老師伍瑞瑜補充，陳采稼曾參加嘉義市適應體育融合運動會拿下2次個人賽第1名，今年為第1次參加全國比賽，首日上午在團體接力賽中拿下第2名，在下午的個人賽中拿下第4名。

伍瑞瑜表示，競技疊盃是所有運動中，對特教生來說較容易入手項目，不僅能訓練平衡力、記憶力、手眼協調，只要在運動項目獲得成功經驗，也能讓他們在學業表現或品德行為上有所成長。

育人國小校長楊家豪說，視覺障礙的學生能和普通生一起參與競技疊杯比賽，真的讓師長都非常驚訝。陳采稼目前的最佳成績，甚至都比校長、老師還要快，相當期待他在全國賽的表現。

另外，今天比賽最高齡參賽者來自伊甸基金會坪林水柳腳公共托老中心的林有德，今年94歲，協會表示，這群長輩們從今年1月開始，每周1、2個小時練習，雖然很沒自信，但還是決定來參加比賽嘗試。

2022年全國競技疊杯錦標賽今起連續2天在新莊恆毅高中登場。記者江婉儀／攝影
2022年全國競技疊杯錦標賽今起連續2天在新莊恆毅高中登場。記者江婉儀／攝影

嘉義 視力

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