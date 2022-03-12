不受視力影響 視障生陳采稼參加全國疊杯錦標賽

2022年全國競技疊杯錦標賽今起連續2天在新莊恆毅高中登場，總計有15個縣市，共約500位選手參賽。其中來自嘉義育人國小的視障選手陳采稼，沒有被先天視力不好受限，仍挑戰自己喜愛的疊杯。

陳采稼說，當初接觸疊杯覺得很好玩，加上疊杯可以練習手感，不會覺得練習很困難。因為眼睛視力不好，練習過程掉杯，都要靠老師幫忙撿。陳采稼回憶，第一次參加比賽時，都要靠老師說如何疊杯，後來參加過5次嘉義市的比賽，曾經在個人賽拿下2次第1名。

育人國小特教老師伍瑞瑜補充，陳采稼曾參加嘉義市適應體育融合運動會拿下2次個人賽第1名，今年為第1次參加全國比賽，首日上午在團體接力賽中拿下第2名，在下午的個人賽中拿下第4名。

伍瑞瑜表示，競技疊盃是所有運動中，對特教生來說較容易入手項目，不僅能訓練平衡力、記憶力、手眼協調，只要在運動項目獲得成功經驗，也能讓他們在學業表現或品德行為上有所成長。

育人國小校長楊家豪說，視覺障礙的學生能和普通生一起參與競技疊杯比賽，真的讓師長都非常驚訝。陳采稼目前的最佳成績，甚至都比校長、老師還要快，相當期待他在全國賽的表現。