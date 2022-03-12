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郭家軍也來參戰？ 臉書宣布「駛入2022風暴」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
2019年底宋楚瑜（右）、台北市長柯文哲（中）、鴻海創辦人郭台銘（右二）到土城為立委候選人李縉穎（左二）造勢。本報資料照片
2019年底宋楚瑜（右）、台北市長柯文哲（中）、鴻海創辦人郭台銘（右二）到土城為立委候選人李縉穎（左二）造勢。本報資料照片

2020年鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲力挺選立委的李縉穎，被視為郭台銘人馬，當時參選新北市第十選區（土城、三峽選區）立法委員，但結果敗給民進黨吳琪銘，臉書沉寂一段時間後，今天他臉書再度貼出「2022，我來了。準備駛入風暴之中。」似乎預言即將加入2022議員選戰。

李縉穎為前立委李嘉進之子，家族居住新北市鶯歌區，李嘉進於2004年當時台北縣立委選舉時，鶯歌區就拿下1萬1116票、近35%的高得票率，在地方上支持度頗高。2019年兒子李縉穎以無黨籍立法委員候選人參選，李嘉進因為其輔選，遭國民黨黨紀處分停權1年。

如今李縉穎在臉書預告「2022駛入風暴」，外界猜測李縉穎將加入鶯歌議員選戰，衝擊現任無黨議員蘇泓欽及國民黨侯家軍參選人呂家愷，對此呂家愷則表示，李縉穎也是年輕人，只要願意為新北市努力的人都非常歡迎。

李縉穎今電話無人接聽，其父親、前立委李嘉進則說，孩子長大了有他自己想法，選舉的事情尚未有明確決定。但只要是李縉穎的決定，做父親的都全力支持。

針對李縉穎在臉書更新動態，同選區議員江怡臻表示，第一時間在李縉穎臉書留言「加油，期待一起為社會做更多事！」江怡臻表示，與李縉穎認識許久，都是年輕世代理念相近，彼此更是關心公共事務夥伴，祝福心想事成、一起努力。

鴻海創辦人郭台銘2020年初陪同立委候選人李縉穎車隊掃街拜票。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘2020年初陪同立委候選人李縉穎車隊掃街拜票。本報資料照片

李縉穎

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