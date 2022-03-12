燈節後士林夜市人潮也校正回歸？議員批政策不能像煙火

台北市政府今年幾個大活動都在士林舉辦，希望拉抬士林人氣。有網友貼出士林夜市周末晚間人潮稀落的畫面，指燈節結束後是不是人潮也「校正回歸」？國民黨市議員張斯綱說，燈節結束之後相關活動都可以和士林夜市連結，持續性很重要，要做一整套行銷，而不是像放煙火一樣，一時喧騰之後就沒有了。

有網友在社群媒體社團貼出周日晚間士林夜市的照片，照片中夜市的街道上人潮冷清，還有攤販一臉無奈地等客人上門，網友問士林夜市周末卻是這個人潮是「怎麼了？」

張斯綱說，他前幾天周間時某天晚上跑完行程後經過士林夜市，進去看了一下，發現活動效應過了後，夜市的情況又恢復到先前比較冷清的情況，很多店家的門口前貼招租的字條，和燈節時人潮眾多的情況差很多，市府拉抬士林夜市的政策不能像放煙火一樣，放完就沒了，要有持續性活動，做一整套行銷，台北表演藝術中心前天試營運及之後開幕都可以配合商圈再做一波行銷，讓火力接上來。

記者昨天晚上八點半實際到士林夜市觀察，看到不少民眾逛夜市，很多小吃攤聚集的慈諴宮前人潮眾多，雖然沒有到燈節時寸步難行的情況，但也大概有燈節高峰時的八成人潮，不少店家的內用區全坐滿，但以販賣服飾或用品等，食物攤販較少的街道人確實不多。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，現在假日人潮有回流，平日也有稍微回流，只要天氣好，逛夜市的人就滿多，燈節時只要天氣好就會有很多人逛士林夜市，網友拍到人少的照片可能是之前都在下雨，天氣又冷，目前人潮已經回到疫情前差不多八成，待租的店面也變少，可能是因為燈節帶來人潮，讓一些之前在觀望的業者開始慢慢進駐。

蘇文山說，北藝昨天開始試營運，士林夜市接下來會搭配活動行銷，例如北藝表演售出的票券會附一張夜市折價券，接下來若兒童新樂園有活動，或士林官邸有花展，都會循這個模式，在票券上附夜市折價券。