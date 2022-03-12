2021年有肇責公車事故達342件 近10年新高挨批

北市府昨日舉辦「搭樂透」記者會，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。不過根據統計，去年台北市區公車有責肇事故件數有342件，近10年最高。有議員批評，去年疫情路上車流變少，公車車禍反倒增加，不檢討改進還辦抽獎活動，批交通局「本末倒置」。公運處說，事故量上升的原因還需要與業者一同檢討，同時也補助業者安裝先進駕駛輔助系統，預計2025年底所有市區公車都能安裝完成。

2021年北市聯營公車總行駛里程約1億2千多萬公里，為近10年來最少，低於平均值約1億5千3公里。議員吳沛憶表示，在營運負擔會變輕的情況下，去年市區公車有責肇事故數達342件，比10年平均值227.4件超出115件，「車跑得少，車禍卻多很多」。

吳沛憶指出，雖然因公車事故受傷的人數，從2020年的456件降低到2021年的409件，但去年仍是10年來的次高，同時比平均值289.9件高出很多。改善公車行車安全的策略之一是裝設「先進駕駛輔助系統（ADAS）」，在3567輛公車中，只裝設1087輛，裝設率約30%，且各業者安裝率差異大，讓每條公車安全性不一。

吳沛憶提到，2020年勞動局對公車業者進行專案勞檢，結果12家全數違規，2021年雖然有進步，但仍有7家不合格，顯然勞動條件仍有待改善。

公共運輸處表示，市府立場就是希望能鼓勵民眾多搭乘大眾運輸才會舉辦活動；而去年公車事故前三大肇事原因，依序為未注意車前狀況、與前車未保持安全距離及變換車道不當，目前還在跟業者討論去年事故量上升的原因。

公運處也說，ADAS為警示系統，警示車前狀況、車道偏移與行車盲點，一套8萬元，市府補助49%、3萬9200元，今年會再補助952輛公車，預計2025年底會安裝完全台北市區公車。公運處坦言，考量站立旅客安全，ADAS不會自動煞車，只會警示司機有狀況，也非強制安裝，之前就已經行文交通部，希望能修法納入公車標準配備，減少公車發生事故。

至於是否與駕駛過勞有關？公運處回應，雖然去年稽查駕駛勞動條件比過往都進步，但仍有業者讓駕駛超時工作，或輪班間隔未滿11小時，皆以依法開罰，也有業者進步到完全沒有違規，但發生事故多少和疲勞駕駛有關，還會進一步研究關連性。