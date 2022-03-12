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3/12植樹節 新北宣示減碳40公噸 年種4萬樹、5百株珊瑚

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市農業局今上午於新店區文山農場舉辦植樹活動。記者李定宇／攝影
新北市農業局今上午於新店區文山農場舉辦植樹活動。記者李定宇／攝影

今天植樹節，新北市為推動「新北山海造林計畫」，於新北市文山農場與新北市農會等單位共同宣示計畫啟動，預計每年植樹4萬株、海洋種植500株珊瑚，藉此期每年減碳40公噸，達到2050年淨零碳目標。

新北市推動「新北山海造林計畫」，透過陸域、海岸及海洋珊瑚復育造林，由山到海計畫每年植樹4萬株，今年預計復育500株珊瑚，每年減碳量達40公噸，並號召民間團體共同響應，鼓勵民間團體提供適宜場域、樹苗、維護人力或植樹資金，由新北市府整合各團體需求及資源，媒合公私部門間合作計畫效益。

新北市長侯友宜與新北市農會、民間團體今上午於新店文山農場宣示計畫啟動，另外，新北農會與民間團體將提供樹苗及樹木養護基金，規劃在文山農場植樹造林，雙方在侯友宜市長見證下簽訂合作意向書，率先響應計畫推動，侯友宜市長也鼓勵新北市各級農會、民間團體或企業，共同響應計畫，透過公私協力來擴大「山海造林計畫」效益。

新北市長侯友宜表示，植樹節並不是一日的活動，最重要為永續環境必須減碳，新北市持續推動2030年減碳32%、2050年淨零碳，期待與國際接軌，新北市沿海線145公里，裡面很多海洋生態，早期因過度捕撈影響生態，期透過種植珊瑚恢復生態復育。

侯友宜也在現場與學生共同植樹，象徵世代及農業永續傳承，現場另種植40棵穗花棋盤腳、200株台灣原生百合及30株烏來杜鵑等原生植物，其誘鳥及誘蝶特性，能為文山農場拓展豐富生物多樣性。

新北市推動「新北山海造林計畫」，透過陸域、海岸及海洋珊瑚復育造林，由山到海計畫每年植樹4萬株，今年預計復育500株珊瑚，每年減碳量達40公噸。記者李定宇／攝影
新北市推動「新北山海造林計畫」，透過陸域、海岸及海洋珊瑚復育造林，由山到海計畫每年植樹4萬株，今年預計復育500株珊瑚，每年減碳量達40公噸。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午前往新店文山農場植樹。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午前往新店文山農場植樹。記者李定宇／攝影

侯友宜 珊瑚

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