新北汐止、基隆七堵3980戶突停電 變壓器故障台電搶修

新北市汐止區及基隆市七堵區今天上午7時26分由於線路變壓器故發生停電，造成總共3980戶停電，6分鐘內復電2357戶，8時14分累計復電3957戶，其他23戶積極搶修中，預計10時30分前可全數復電。

303才發生全台大停電，今天上午新北市汐止區及基隆市七堵區又發生突如其來的停電，很多早餐店及商家突然沒電，影響作生意，還有民眾錯愕，「怎麼一早就沒電」。

台電基隆區處說明，今天上午7時26分，由於線路變壓器故障，造成新北市汐止區汐萬路一段、鄉長路一段、吉祥街、長江街、長興街、樟樹二路一帶，及基隆市七堵區華新一路及二路、麗景一街及二街、綠葉街等一帶，共3980戶停電。

台電表示，台電隨即轉供並派員搶修，6分鐘內在7時32分復電2357戶，8時14分累計復電3957戶，其他23戶積極搶修中，預計10時30分前可全數復電。台電後續將加強設備巡檢及更新汰換，降低事故發生。