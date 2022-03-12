假日賞花趣！台北杜鵑花城花海齊開爭艷 春季限定必拍

一年一度的台北杜鵑花季正式開跑，今年規劃三大賞花區分別有萬華區、中正區和大安區，以大安森林公園為主要展場，另有台灣大學及城南周邊。以杜鵑花為主角，搭配繡球花、百合與麗格海棠等花卉，百花綻放妝點大安森林公園，呈現春季限定必拍美景，快抓緊時間一同探訪台北杜鵑花城吧！

此次台北杜鵑花季與三麗鷗「大耳狗喜拿」聯名，在大安森林公園內打造4大形象裝置，讓民眾一邊賞花打卡、一邊感受「大耳狗喜拿」的療癒魅力。展區內逾8大種類杜鵑花，包含桃園農業改良場育成品種，桃園1號－紅玫瑰和桃園2號－火炬。

杜鵑花不同花色擁有不同花語涵意，台灣原生杜鵑花代表「堅韌、執著、純潔」；平戶杜鵑花代表「善變、好強、堅毅」；皋月杜鵑花代表「活潑、熱情、魅力」；西洋杜鵑花代表「高傲、孤獨、冷豔」；久留米杜鵑花代表「溫柔、機靈、討喜」；著生杜鵑花代表「聰明、獨立、善良」，此外杜鵑花只在花期綻放花朵，所以花語也有「節制慾望」之意。

2022台北杜鵑花季與三麗鷗「大耳狗喜拿」聯名，在大安森林公園內打造4大形象裝置。圖／取自「台北市觀光」局官網

●台北杜鵑花季由來

民國70年杜鵑花被票選成為台北市花，並於106年3月首次舉辦台北杜鵑花季，結合已有20年歷史的台大杜鵑花節，在都市中創造春天意象美景延續至今。

台大杜鵑花盛開，民眾拿起手機搶拍美照。記者潘俊宏／攝影

●台大杜鵑花節

1997年台灣大學校方舉辦一系列學系與社團博覽會，透過台大杜鵑花節擴增博物展覽、藝術展演、生態體驗等多元活動。杜鵑花之於台大兼具青春、幸福、知性與感性的象徵。

台北杜鵑花季音樂會3月12日於大安森林公園舉辦。圖／取自「2022台北杜鵑花季」官網

台北杜鵑花季音樂會3月12日於大安森林公園舉辦，上午11點半有三麗鷗「大耳狗喜拿」粉絲見面會，下午則有？te壞特、郭靜、旺福等重量級卡司獻唱，周邊設有文創市集，讓來到這裡的訪客享受假日悠閒時光。

‧ 交通指南

大眾運輸：

捷運搭乘路線

捷運淡水線 > 大安森林公園站

捷運板南線 > 忠孝新生站6號出口 > 新生南路一段 > 信義路三段

公車搭乘路線 > 搭至信義新生路口

72、109、211、280、643、680、311、505、675等

公車搭乘路線 > 搭至捷運大安森林公園站

0東、20、22、226、38、88(區)、1503、204等

台北杜鵑花季即日起至3月31日，以大安森林公園為主要展場。記者王聰賢／攝影

你知道哪裡還有杜鵑花可以賞嗎？新北市萬里、金山是全台最大、品質最好的杜鵑花苗產地。新竹市十八尖山步道，粉紅與白色相間的杜鵑爭相綻放，沿路還有桂花、羊蹄甲、流蘇、變葉木和朱槿等木本植物相襯。另外合歡山每年4月到5月玉山杜鵑在山坡盛開，形成杜鵑花廊。

新北市萬里區和金山區杜鵑花齊開。圖／新北市農業局提供

新竹市十八尖山步道，粉紅與白色相間的杜鵑爭相綻放。圖／新竹市政府提供