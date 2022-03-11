北藝展開兩個月試營運 15組團隊將規劃59場售票演出

台北表演藝術中心今天展開試營運，從今天到5月15日將有15檔節目演出，為了祈求試營運順利，北藝上午迎來當地幾間廟宇的宮廟主神，晚間並酬神讓神明和觀眾一起欣賞首演。台北市長柯文哲說，士林過去幾年來比較沒落，希望未來帶來大量人流，讓士林變得更熱鬧。

北藝將進行2個月的試營運，針對3座劇場及戶外演出場地，以「試一下，更好」為目標，邀請15組團隊規劃59場售票演出。首場演出由「阮劇團」劇目「熱天酣眠」，這場演出安排酬神看戲，讓在地宮廟神明一起共賞。

為了祈求試營運順利，北藝上午迎來士林街福德宮的福德正神、慈諴宮的媽祖、神農宮的神農大帝和福德正神，及芝山岩惠濟宮的開漳聖王等主神，先以車隊在士林繞境，最後回到北藝安座，柯文哲和北市副市長蔡炳坤等人晚間也到北藝欣賞首演。

柯文哲說，北藝花了十年才蓋好，是咬緊牙關蓋完，興建過程很痛苦，還遇到廠商倒閉，還好上天保佑，所以今天把士林的宮廟都請來，不過因為北藝樣體太大，他當初有交代不要幻想第一天就會好，正式營運前會依照試營運時發現的問題修正。

柯文哲說，北藝建築很特別，期待未來有很多觀光客，用好的硬體把台灣的表演藝術拉上來，希望北藝團隊找很棒的表演團隊來演出，士林過去這幾年比較沒落，他祈求神明保佑一切平安，帶來很多觀光客，有人流就有金流，讓大量人流把士林變得更熱鬧。

北藝董事長劉若瑀說，今天是很重要的日子，所以把士林的神明都請來。有人稱呼北藝的外型是「皮蛋豆腐」，但有朋友跟她說，孩子經過時說外型像「有星球撞到這棟建築」，她希望就像那位孩子說的，和這座城市相互碰撞，撞出未來的台灣跟地球和未來的人，因為北藝的出現產生不同的未來。