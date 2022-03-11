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老台北人的記憶！舊鐵道三張犁支線 明開放民眾通行

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「三張犁支線」改造前鐵道原址。圖/國父紀念館提供
「三張犁支線」改造前鐵道原址。圖/國父紀念館提供

老台北人的記憶重現！為強化文化資產保存價值、延續歷史記憶，也提供民眾更安全美觀的生活環境，國立國父紀念館採分期分區方式進行的「跨域加值公共工程計畫」，其中大眾期待的懷舊鐵道「三張犁支線」歷經1年完工，明天（12日）將優先開放民眾通行。

橫跨國父紀念館中山公園的「三張犁支線」鐵道，在1930年代末期修築完成，用來聯結當時的日本陸軍松山倉庫與縱貫鐵路。這條鐵路支線，是由華山與松山兩個火車站間的「台北機廠線」，在昔日的延吉超市前向南側分歧，起點設有三張犁運轉室，位置約在市民大道、延吉街平交道旁，途經現存的帶狀停車場，並通過國父紀念館中山公園南側及現在的台北市議會大門前，進入今日台北市政府的原聯勤營區，總長約2公里多。

因二次大戰後營區改編為聯勤44兵工廠，其後因兵工廠遷至三峽，鐵路全線遂於1986年7月21日廢止，過去只要站在國父紀念館的台階上，就能觀賞到列車緩緩駛過，留給老一輩附近居民深刻的印象。

國父紀念館從2016年開始啟動跨域加值計畫，採分期分區方式進行，計畫的第一步就是改造中山公園景觀，三張犁支線正是首次將改造成果呈現在民眾面前。

國父紀念館說，本次景觀改造以回復建築師王大閎半世紀前的原始設計為原則，為傳承歷史記憶，設計構想將寬約5米路面改造為防滑的露骨材地坪，並以深灰色系高壓磚飾帶，界定鐵道舊址及寬度106.7公分的原軌距，重新建構三張犁支線意象。

此外，也新增設三張犁支線兩端的逸仙路及光復南路出入口，方便周邊居民及遊客可以自在進入園區，同時拆除兩側既有白色矮墩、清整兩側灌木，塑造成美麗宜人的賞櫻步道，並設置矮靠背座椅，提供有需要的民眾休憩使用。

除了三張犁支線外，國父紀念館說，這項景觀工程還同時擴大樹木綠蔭與草地面積、整建與強化廣場鋪面，提供民眾舒適安全的使用空間。

懷舊鐵道「三張犁支線」歷經1年完工，明天將優先開放民眾通行。圖/國父紀念館提供
懷舊鐵道「三張犁支線」歷經1年完工，明天將優先開放民眾通行。圖/國父紀念館提供

紀念館 鐵道

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