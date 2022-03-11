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汐止賞櫻美景被破壞 地方要求拆除大路阻

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康誥坑溪櫻花步道換上了高大型的路阻，引起不少民怨，新北市議員白珮茹也在會勘後，要求拆除。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康誥坑溪櫻花步道換上了高大型的路阻，引起不少民怨，新北市議員白珮茹也在會勘後，要求拆除。 圖／觀天下有線電視提供

每年汐止康誥坑溪沿岸的櫻花盛開，都吸引好多人賞花，但在入口處原本防止汽機車進入的ㄇ型鋼，卻換上了高大型的路阻，引起不少民怨，直說根本破壞了櫻花大道的美景，新北市議員白珮茹也在會勘後，要求拆除。

汐止康誥坑溪沿岸二百株的櫻花每年盛開，搭配溪流風景好漂亮，吸引好多民眾邊散步邊賞花，更多人是拿起手機相機忙著拍照，尤其站在步道口拍過去，景色好美，不過，現在卻被最近新裝上的高大型路阻給整個破壞掉，民眾直說好醜，破壞櫻花美景。

文化里長余寶聰說，民眾一直在反應新的路阻很醜，因為里內的櫻花步道真的很漂亮，現在做成這樣根本和景觀不搭調，還有櫻花大道每年的樹還有其他的大葉欖樹，每一年都要修剪，還有路燈壞了也需要高空作業的吊車進去才能修，現在路阻不是活動式的，而是水泥固定住根本沒辦法拿起來，真的不方便也不好看，希望能拆掉。

新北市議員白珮茹表示，文化里櫻花林是汐止重要的賞櫻景點，其實在入口處都有標示牌禁止機車進入，但可能當時有機車闖入，所以，有民眾反應希望做圍阻的方式避免汽機車進入，但是現場來看新的路阻真的非常醜，所以，主要還是希望民眾可以發揮公德心，在跟市府水利局會勘後，建議把設施拆掉，加強民眾公德心宣導，如果再有汽機車不配合指示進入步道，也希望大家可以跟相關單位反應，會請相關單位進行告發。

白珮茹指出，因為櫻花林這幾年在地方的經營下非常的美，也不希望因為一、兩個人公德心不足，讓大多數的人來賞櫻時，心情大受影響，所以，在與水利局討論後會把設施拆掉，不然，現在的路阻讓人很有壓迫感，也呼籲大家發揮公德心，齊心讓汐止的環境可以更美更好。

櫻花 汐止

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