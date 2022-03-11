汐止金龍里變好乾淨 企業攜手社區志工打掃

企業結合社區一起清淨家園，今(11)日一家速食店業者帶著遠從桃園、花蓮來的員工，到了汐止區金龍里，一起和志工們打掃里內環境，包括防火巷、公園等等，善盡社會責任，讓社區環境變乾淨。

金龍里長陳美麗說，現在的企業都在回饋社區，那摩斯漢堡也希望企業能夠和社區做結合，去年已經試辦過一次效果不錯，今年就選擇今天來辦，他們來了三、四十個，里辦公處也對等的發動三、四十位志工，所以，今天來了七、八十個人，這樣對社區來講是好的，因為環境不止是志工、義工或里民來維護，企業也應該一起投入，也感謝企業願意付出。

企業代表徐小姐指出，去年就已經舉辦過一次，里長真的很熱情，今年又邀請摩斯漢堡一起合作，大家都很開心能夠為社區環境盡一份心力，今天是北部整區到桃園甚至宜蘭花蓮店舖的夥伴都一起加入。

速食店業者再加上金龍里也發動志工，一行七、八十人，兵分多路，拿著掃把、抹布等打掃用具，開始到各巷弄去清掃，當天由志工大哥大姊帶路，也教這些來幫忙的速食業者員工該怎麼做，在公園裡有人掃落葉、垃圾，也有人拔雜草，至於電線桿上頭的雙面黏膠也要清，最後再塗一層防止再被人黏貼小廣告，這是第二年來幫忙，企業員工也做的很開心。

深入鄰里巷弄、公園，防火巷也不放過，這麼多人一起打掃，志工們也很感謝遠從外地來的朋友幫忙整理環境，而透過企業結合社區志工，也讓金龍里變的好乾淨。