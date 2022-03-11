貢寮社區志工有愛 疫情期間送餐不間斷

貢寮社區發展協會的老人共餐，去年因為疫情停辦，志工們還是每周五送便當到長者家中，累積已送超過千個便當，今(11)日恢復共餐模式，區長鍾耀磊、市議員林裔綺也一起到場共襄盛舉，勉勵這些無私奉獻的志工，

貢寮社區活動中心裡，今(11)日召開今年度的會員大會，來了上百位社區民眾，彼此已經好久沒有見到面，這次大家都走出家門到活動中心來開會，去年因疫情停辦社區的老人共餐，也在今日恢復共餐，包括貢寮區長鍾耀磊和市議員林裔綺都到場和長者話家常。

貢寮社區發展協會理事長賴蓮池說，去年因為疫情實體共餐無法進行，但是還是有一些孤老需要照顧，因此志工每周五一樣有送餐服務到府，至今也送出累計近千個便當，讓關懷地方弱勢的腳步不停歇。