北市聯醫總院長黃勝堅請辭 機要秘書劉嘉仁將同時離職

北市府再傳人事異動，北市聯合醫院總院長黃勝堅，因身體健康向台北市長柯文哲請辭，接預計18日卸任，接任人選規劃從副總院長中擇一升任。北市府發言人陳智菡指出，黃勝堅是因健康因素請辭，柯市長會持續借重長才，聘他擔任市政顧問。

北市府指出，黃勝堅原計畫等年底和柯文哲一起卸任，不過近日身體狀況不佳，最後決定提早請辭。至於繼任人選，目前尚未確定接任人，不過，因柯文哲任期僅剩8個月，要再找人不容易，可能會從聯醫4位副總院長中，擇一升任。

另外，黃勝堅的特助劉嘉仁，過去曾捲入騷擾「學姊」黃瀞瑩風波遭懲處，也傳出劉嘉仁可能留任繼續擔任下一任總院長機要。但聯醫表示，劉嘉仁依公務人員任用法等規定，將於機關首長離職同時離職。

聯合醫院表示，黃勝堅民國104年以在台大金山分院推動安寧療護的經驗，獲衛生局長黃世傑延攬擔任聯合醫院總院長後，柯文哲市長希望在都會區也能推動從生到死的社區關懷模式，在黃總院長帶領下，啟動北市聯醫「社區安寧照護服務」的醫療革命，並首創都會型居家安寧照護，榮獲首屆政府服務獎，帶領醫療團隊走進社區及家庭。

另外，黃勝堅也是病人自主權利法的重要推手，並成立糖尿病雲端醫院，建立新型態醫療服務模式，對醫療產業及國家經濟具有創新貢獻。

聯醫表示，近年來北市聯醫已在台北市建立社區關懷都會模式，並推動跨國性的社區互助及醫療安寧結合的慈悲關懷社區，進而與英國、加拿大、澳洲等國社區公衛學者交流，將台北經驗推向世界，獲得國外的推崇及肯定。