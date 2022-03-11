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再現貢寮老街風華 公所要辦市集逗熱鬧

觀天下 / 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮老街這兩年陸續進行改造，區公所也預計在四月舉辦市集，將延老街擺設市集熱鬧一下，歡迎大小朋友參加。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮老街這兩年陸續進行改造，區公所也預計在四月舉辦市集，將延老街擺設市集熱鬧一下，歡迎大小朋友參加。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮老街這兩年陸續進行改造，包括地坪，老街風貌，還有彩虹橋的彩繪，前後花了七百多萬來將整體景觀提升，現在來到老街可以感受到不一樣的氛圍，為活絡老街氣象，貢寮區公所也預計在四月舉辦市集，將延老街擺設市集熱鬧一下，歡迎大小朋友參加。

貢寮老街是貢寮歷史的發源地，繁華時期街上很熱鬧，每一家都是店面，但隨著人口外移嚴重，老街逐漸沒落，不過老街的各項改善工作依然沒有停止，包括老街地坪，還有髒亂閒置改造，另外街景風貌改造也讓老街有新舊世代交替之感。

另外在老街口的彩虹橋梁，也是老街的一大亮點，七彩繽紛的顏色，也為地方增添不少活力色彩，現在也是拍照打卡的重要熱門景點，貢寮區長鍾耀磊就說，這幾年在市府及議員協助下，前後共花了近七百萬的經費來重現老街風貌，即使因為疫情遊客變少了，但也因此改善地方的生活品質。

貢寮區長鍾耀磊說，預計四月初，會在貢寮老街沿線擺設市集，並邀請學校和表演團體來演出助陣，屆時歡迎大手牽小手，一起來到貢寮走走，感受不一樣的熱鬧氣氛。

老街 貢寮 疫情

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