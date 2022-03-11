北市大眾運輸搭越多獎越多 有機會獲蘋果電腦手機

COVID-19疫情影響北市大眾運輸運量，市府祭出搭公車、捷運、YouBike就能抽iPhone13 Pro Max、MacBook Pro等好禮，鼓勵民眾使用大眾運輸，搭越多中獎機會越多。

台北市交通局下午舉行「搭」樂透記者會，台北市長柯文哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使大眾運輸使用人數下降，尤其確診數一多，運量就立即降低，在3級警戒期間（110年5月15日至7月26日），雙北市捷運、公車及YouBike總搭乘量只剩2至3成。

為鼓勵民眾回流使用大眾運輸，交通局推出一系列的公車、捷運、YouBike抽獎活動，讓民眾可以天天抽、週週抽，還可以月月抽，搭愈多中獎機會愈多。

在公車方面，今年2月11日至6月30日止，每週送出1支iPhone13 Pro Max、2副AirPods Pro，30名悠遊卡儲值金新台幣1280元的獎項，每月再抽出2名送出MacBook Pro 14吋512G。

只要登入活動網頁輸入悠遊卡號，在活動期間搭乘雙北市市區公車，使用綁定卡號的悠遊卡，完成上、下車刷卡就會獲得1次抽獎機會，若使用學生卡、愛心卡、敬老卡，則獲得加倍抽獎機會。

YouBike部分則一路抽獎到年底，在活動網頁登錄後即可參加，每月總騎乘天數達11天（含）以上者，3月可抽心路基金會Happy Together麵包樹禮盒、4至6月抽檜山坊肥皂禮盒，每季獎項不同。

捷運方面活動期間也到12月，手機下載「台北捷運GO」App加入會員，綁定電子票證搭乘捷運，3、4月天天抽「兒童新樂園6次券」、每月抽彩繪車廂悠遊卡&迴力車組合，最大獎Switch遊戲機，並將陸續推出時下最流行的獎項。

交通局指出，北市公車已恢復疫情前班次、捷運維持尖峰原班次，離峰則視人潮調整，並鼓勵民眾完成悠遊卡記名，以加強大眾運輸防疫，歡迎民眾繼續響應綠運輸。