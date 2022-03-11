北市大彎北段代金太便宜？ 柯文哲：請花敬群自己講一個數字

內政部營建署昨天指台北市政府對於大直大彎北段的變更代金5萬元偏低不合理，台北市長柯文哲上午受訪表示，若對數字不滿就要提早講，「有本事就寫公文給台北市政府」。另據了解，負責大巨蛋及大彎北段的內政部政務次長花敬群，曾於1個月前在北市府與柯文哲會談，不過雙方交集不多，甚至柯文哲還嗆花敬群，大彎北如果沒在他任內解決，他一定翻臉。

對此，台北市長柯文哲下午參加北市「搭樂透」記者會受訪指出，2019年市府把大彎北段的解決方案送到內政部，凡事不要口說無憑，要是有意見，直接寫在公文裡，不可以2年後說代金太便宜，「那你為什麼2年前不講？」

柯文哲說，若認為代金太便宜，多少合理就明講，明講市府就來處理，怎麼會突然在2年後講？不然大家公文調出來看，當時是跟誰說太便宜？寫在哪個地方？不可以這樣，作為政府不可以口說無憑，一定要寫公文，一條一條，2年後突然說太便宜，「不然要多少你自己講」。

柯文哲說，他的態度是這樣，市政不要抱怨什麼前朝留下來的，現在改變，不再抱怨，就把問題解決掉。政治上也許有對立，但不應當犧牲人民權益。他也明著講，他當台北市長，局處有去卡過議員王世堅的案子嗎？沒有，講得有道理都照辦，政治上應該是這種態度，大彎北段不能過2年後說代金太低，哪有這樣做事的？

柯文哲指出，大灣北段代金，怎麼算出來的，可以請都發局提供資料，其實那是歷史共業，他不敢說台北市政府沒有錯，問題是以前人做不好，市府來承擔，「到底要多少你自己講」。

柯文哲說，這就是他很氣的地方，內政部認為太便宜，也不敢講，怕得罪人，所以常常政治上就是經過各方討論的妥協方案，5萬多元就是妥協方案，花敬群說太便宜，花敬群自己講一個數字，但他要承擔嗎？所以常常這樣，政治上就是把問題解決掉，如果不滿意，自己講要多少錢？看他敢不敢講