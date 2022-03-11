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影／空拍帶看老梅綠石槽美極 宛如舖上綠油油地毯
北海岸石門老梅綠石槽季節限定美景，目前覆蓋率已有50%，北觀處今天出動空拍機拍攝，由上往下看，宛如鋪上一層綠油油的地毯，最近已吸引不少民眾及攝影愛好者搶先朝聖，拍攝及分享美景。
北觀處表示，披覆在石槽上的石蓴，是北海岸潮間帶常見到的綠色海藻，一年四季均可生長，尤其是春季會大量生長，常覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石上，宛如鋪上一層綠色的地毯，隨後會因為夏天到來而暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長。
目前覆蓋率約50%，北觀處說，造訪綠石槽最佳時機為4、5月間，出發前建議可先行查詢中央氣象局潮汐預報新北市石門每日退潮時間，因為石槽表面濕滑，溝槽間也會噴出海水，應避免於石槽上跳躍踩踏發生危險。
對於部分民眾因好奇或想近距離取景拍攝，偶有踩踏綠石槽情形，北觀處為維護環境生態的永續穩定，由地方人士及機關團體共同成立「石門區老梅綠石槽巡守志工隊」，今年結合海巡署等單位及在地石門區風箏推廣協會及新北市石門區有機農業推廣協會等組成巡守志工隊，自3月1日起至5月31日，結合社區力量搭配廣播系統及現場巡邏，加強勸導與解說。
北觀處已將老梅綠石槽、淺水灣、白沙灣等16處海灘納入辦理「我愛淨灘」，以公私協力帶動公益旅遊及生態旅遊風潮，藉由志工服務方式具體實踐環境保護行動，去年總計淨灘377場，參與人數近2萬人。配合行政院推動「向海致敬」政策，自109年起已建立機制，對於易堆積廢棄物的綠石槽等沙灘熱區，更提高清潔頻率為每周至少1次，確保海岸景觀及環境。
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