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影／避免興中街憾事 中市38家歇業旅館今稽查3家

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為稽查人員檢視已歇業的聯欣飯店內部。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為稽查人員檢視已歇業的聯欣飯店內部。記者林佩均／攝影

台中市興中街大火燒死6人，這棟7層樓住宅前身是飯店，一把火燒出房東改建、阻礙逃生通道等問題。台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，位於五權路聯欣飯店已歇業，但查到改為出租套房，但未變更使用執照，月租約7千元到1.6萬元不等。市府強調，將針對歇業飯店展開清查，確保公共安全。

為避免興中街憾事，陳子敬今天下午帶隊都發局、觀旅局、消防局與警察局稽查轄內登記歇業的聯欣大飯店、奇芳賓館與昭盛52行館，目前正在稽查中。

陳子敬說，有鑑於興中街火警，市長盧秀燕對於市民安全相當重視，今起針對台中市38家已歇業飯店、旅館進行聯合稽查，揪出業者未經申請擅自變更用途等，確定違規就開罰，今天結合四單位聯合稽查，保障市民居住安全。

都發局表示，檢視歇業的聯欣大飯店，初步稽查業者有出租行為，但未申請變更使用執照，違反用途變更；將檢視有無涉及室內裝修，並清查房間數量，有無涉及公安申報。都發局說明，若違規將依建築法開罰6萬至30萬元。

聯欣大飯店內有出租房客，陳姓房客說，當初承租有特別檢視消防通道，都做得不錯，因而選租，她從月租7千元改租到7坪大的1萬元套房，已住1年多，今天聽到房東未依規變更使用執照，擔心興中街事件重演，她已考慮換租。

觀旅局表示，今天稽查三家歇業旅館，分別為聯欣大飯店於93年2月15日取得旅館登記證，109年7月30日註銷登記證歇業。奇芳賓館於94年6月29日取得旅館登記證，100年11月11日註銷旅館登記證歇業。昭盛52行館，95年6月6號取得旅館業登記證，110年6月23日註銷旅館登記歇業。

台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為稽查人員檢視已歇業的聯欣飯店內部。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為稽查人員檢視已歇業的聯欣飯店內部。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為位於五權路已歇業的聯欣飯店外觀。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為位於五權路已歇業的聯欣飯店外觀。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為位於五權路已歇業的聯欣飯店內部。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店，圖為位於五權路已歇業的聯欣飯店內部。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店。記者林佩均／攝影
台中市副市長陳子敬今天下午帶隊突擊檢查3家歇業飯店。記者林佩均／攝影

陳子敬 台中市 房東

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