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塭仔圳第二區剩40多間建物未拆 新北地政局今起執行強拆

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
地政局表示，經完備公文送達通知及現場貼單作業，今天起針對超過搬遷期限仍未拆除的地上物開始執行拆除。圖／新北市地政局提供
地政局表示，經完備公文送達通知及現場貼單作業，今天起針對超過搬遷期限仍未拆除的地上物開始執行拆除。圖／新北市地政局提供

新北市地政局推動新泰塭仔圳市地重劃工程，其中位於新莊中正路以南的第二區，自動搬遷期限已於去年12月底到期，地政局表示，經完備公文送達通知及現場貼單作業，今天起針對超過搬遷期限仍未拆除的地上物開始執行拆除，截至3月10日止，僅剩約3%、40多間建物尚未搬遷。

地政局表示，塭仔圳重劃區面積將近400公頃，新莊中正路以北的一區已於去年完成地上物全數點交，中正路以南的二區內共1333間廠家，經過市府各單位輔導搬遷作業，並皆已完成公文送達及現場張貼強制拆除的告示。

地政局今天在新莊環漢路三段的建物啟動拆除作業，因民眾委託業者及拆除機具已先行到場，並表示願意配合立即自行拆除，相關單位現場確認拆除作業完成後始離場。

地政局說，針對逾期未搬遷廠家的拆除作業也不會暫緩，即刻起已排期進行全面拆除，但仍呼籲尚未搬遷的建物可儘快自行拆遷，並向地政局辦理點交作業。

地政局表示，截至3月10日止，僅剩約3%、40多間建物尚未搬遷。圖／新北市地政局提供
地政局表示，截至3月10日止，僅剩約3%、40多間建物尚未搬遷。圖／新北市地政局提供

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