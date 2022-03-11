議員批公帑宴請中企規避監督 北市指無不可告人

台北市議員林穎孟今天指出，市府日前花費公帑宴請中國企業，卻不提供出席名單等，規避監督。北市府表示，餐費由秘書處支應，類似去年與美國或歐洲商會餐敘，沒有不可告人。

台北市長柯文哲2月間被媒體直擊與中國企業老闆餐敘，並以北市府名義宴請。柯文哲事後受訪時指出長期以來都固定與美國商會、歐洲商會餐敘，了解需協助地方，所以透過工總安排邀請，了解中國在台企業在北市經營狀況，這是北市府正式活動，沒什麼問題。

無黨籍台北市議員林穎孟今天發布新聞資料表示，後續向台北市政府索取相關資料，發現市府以出席歐美商會活動，掩蓋用公費宴請中國企業事實，市府花費公帑新台幣4萬7590元宴請中國企業主，卻不提供出席名單等，規避議員監督。

對此，台北市政府發言人陳智菡指出，與中國企業餐敘費用是由北市府秘書處支應，其實過去與美國商會、歐洲商會也一直有定期餐敘交流，若是北市府主辦，餐敘費由公費支應，屬正常交流，雙方也會相互宴請。

她說，去年北市府與美國商會餐敘3次，其中2次餐敘費由美國商會支付、1次由北市府支付；市府與歐洲商會餐敘1次，費用由北市府支付。

陳智菡表示，有關議員索取餐敘出席名單，無論是歐美商會人員或中國企業代表，因相關資料涉及個資，需經當事人同意後才能提供。

她說，北市府與各國人士交流都是以禮相待，沒有不可告人，若依照議員邏輯，與中國人士交流等同邪惡，那應把有中國背景人士驅逐。這樣質詢，只剩意識形態。