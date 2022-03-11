培育跨域人才 北市教育局投3年13億打造「班班有大屏」

台北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」，提出校校智慧化等四大策略，規劃在2022年至2024年投資新台幣13億元，全市小學三年級至高中各班都有85吋大螢幕，打造「班班有大屏」的學習環境，培育未來科技跨域人才。台北市長柯文哲今天表示，台北市的高中職在這一、兩年內將完成e化，之後再往下到國中小。

台北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」，包含「生生線上學、師師用載具」、「班班有大屏、校校智慧化」、「提升數位學習教育中心量能」及「精進升級資訊科技教育品質」四大策略。

柯文哲表示，若學生無法使用網路就會失去競爭力，所以台北市政府開始推動這一系列的數位化，教育是窮人最後的翻身機會，不能把這樣機會剝奪掉，經過市府努力，現在國高中都有光纖網路，還有的教室有觸控螢幕，六千多個教室達到智慧化。

柯文哲說，他的父親是小學老師，他到學校去看很有感觸，現在北市的國小老師都不用吃粉筆灰了，拿著平板滑來滑去，比較差的就用投影機，北市之前推酷課雲，一開始很難推，但遇到新冠肺炎疫情，大家就發現只有台北市不用停課，現在酷課雲推廣到全球，共有1054間僑校用酷課雲系統。

柯文哲說，北市在這些基礎上一步步前進，今年1月完成所有老師有iPad的目標，下一步是所有學生都有，看今年9月前可以做到什麼程度，所有學生都有之後，希望用一個APP整合一切，無論是上課請假還是查成績，都能透過iPad完成。

教育局表示，今年達成師師有載具的目標，規劃今年擴大推動學生自備載具到校學習，達成全北市1千班參與目標，也會規畫今年起優先建置國小三至六年級各班85吋觸控式大屏，並在2024年達成全市小學三年級至高中班班有大屏的目標，配合導入酷課APP推動，實踐6i智慧校園政策願景。