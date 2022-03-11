快訊

南韓重開邊境！3月21日起完成疫苗接種旅客可免隔離

直播／今本土+7、境外+75 無新增死亡個案

培育跨域人才 北市教育局投3年13億打造「班班有大屏」

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」。記者徐偉真／攝影
台北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」。記者徐偉真／攝影

北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」，提出校校智慧化等四大策略，規劃在2022年至2024年投資新台幣13億元，全市小學三年級至高中各班都有85吋大螢幕，打造「班班有大屏」的學習環境，培育未來科技跨域人才。台北市長柯文哲今天表示，台北市的高中職在這一、兩年內將完成e化，之後再往下到國中小。

台北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」，包含「生生線上學、師師用載具」、「班班有大屏、校校智慧化」、「提升數位學習教育中心量能」及「精進升級資訊科技教育品質」四大策略。

柯文哲表示，若學生無法使用網路就會失去競爭力，所以台北市政府開始推動這一系列的數位化，教育是窮人最後的翻身機會，不能把這樣機會剝奪掉，經過市府努力，現在國高中都有光纖網路，還有的教室有觸控螢幕，六千多個教室達到智慧化。

柯文哲說，他的父親是小學老師，他到學校去看很有感觸，現在北市的國小老師都不用吃粉筆灰了，拿著平板滑來滑去，比較差的就用投影機，北市之前推酷課雲，一開始很難推，但遇到新冠肺炎疫情，大家就發現只有台北市不用停課，現在酷課雲推廣到全球，共有1054間僑校用酷課雲系統。

柯文哲說，北市在這些基礎上一步步前進，今年1月完成所有老師有iPad的目標，下一步是所有學生都有，看今年9月前可以做到什麼程度，所有學生都有之後，希望用一個APP整合一切，無論是上課請假還是查成績，都能透過iPad完成。

教育局表示，今年達成師師有載具的目標，規劃今年擴大推動學生自備載具到校學習，達成全北市1千班參與目標，也會規畫今年起優先建置國小三至六年級各班85吋觸控式大屏，並在2024年達成全市小學三年級至高中班班有大屏的目標，配合導入酷課APP推動，實踐6i智慧校園政策願景。

北市 柯文哲 教育局

延伸閱讀

營建署指大彎北段代金偏低 柯文哲:對數字不滿要提早講

柯市府人事異動 聯醫總院長黃勝堅因健康因素請辭

柯文哲無心市政？陳智菡反嗆綠議員「扭曲數據資料」

卡大巨蛋中央刁難？柯文哲嗆：大家心裡有數

相關新聞

民進黨團指YouBike故障問題頻傳 新北：可通報反映

新北市目前共設置1402座YouBike租借站（1.0系統663站、21314輛；2.0系統743站、3048輛），新北...

迎接春季暖陽 三峽北大下周舉辦綠茶季

近來台灣地區陽光普照，假日全家大小紛紛出籠享受美好陽光，新北市農業局與國立台北大學合作，號召三峽在地組織、學校及社區，於...

培育跨域人才 北市教育局投3年13億打造「班班有大屏」

台北市教育局今天發表「台北市智慧與資訊科技教育白皮書」，提出校校智慧化等四大策略，規劃在2022年至2024年投資新台幣...

藍營6天王明齊聚 侯友宜：我是主管機關

國民黨前主席江啟臣卸任黨主席職務後，籌備「啟思民本」基金會明天即將開幕，國民黨天王包括馬英九、朱立倫、侯友宜、趙少康及郝...

營建署指大彎北段代金偏低 柯文哲:對數字不滿要提早講

內政部營建署昨天指台北市政府對於大直大彎北段的變更代金5萬元偏低不合理，柯文哲今天表示，若對數字不滿就要提早講，「有本事...

邀年輕人進戲院看布袋戲素還真 許淑華：沒想到竟爆場

台北市議員許淑華昨晚和立委賴品妤、鄭運鵬，化身布袋戲主角素還真，推廣台灣傳統文化，邀年輕朋觀賞電影霹靂布袋戲。許淑華說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。