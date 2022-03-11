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民進黨團指YouBike故障問題頻傳 新北：可通報反映

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召陳啟能指出，近期黨團接獲民眾反映已連續2周租借到故障的車輛，造成通勤上的不便。圖／新北民進黨團提供
新北市議會民進黨團總召陳啟能指出，近期黨團接獲民眾反映已連續2周租借到故障的車輛，造成通勤上的不便。圖／新北民進黨團提供

新北市目前共設置1402座YouBike租借站（1.0系統663站、21314輛；2.0系統743站、3048輛），新北市議會民進黨團總召陳啟能指出，近期黨團接獲民眾反映已連續2周租借到故障的車輛，造成通勤上的不便，交通局應以最高標準來檢視營運的廠商。新北市交通局表示，如有發現車輛故障，可通報交通局或是微笑單車客服。

陳啟能表示，1.0的車輛普遍老舊，在路上不時可以看到故障的車輛，租借的規則又設有15分鐘內無法同地租借的限制，經常讓騎乘到一半發現故障的民眾必須原地等待，或前往鄰近的租借站租借良好的車輛，才能繼續前往目的地，交通局應研擬相關配套措施，讓YouBike能更加便利。

陳啟能指出，現有的1.0與2.0以兩個不同的APP呈現，1.0車輛故障率高，兩大問題普遍造成市民使用上的不方便。交通局數據指出，2021年YouBike1.0 租借2598萬4188次，YouBike2.0租借次數62萬5583次，1.0的車輛在新北市目前還是佔多數，是不少學生、上班族轉乘的交通工具，在替換新系統的同時，也要維持舊有車輛的服務品質。

陳啟能表示，去年交通局將原有前30分鐘的租借優惠規則改變，調整為市府補貼5元，民眾自付5元，民眾負擔的成本增加，更要提供好的服務品質，煞車系統及傳動系統故障的是目前最常接到通報維修的問題，期待市府能加速全數汰換2.0系統的設置，同時兼顧相關車輛維護的品質。

新北市交通局表示，YouBike雙系統上線車輛妥善率達99%以上，符合契約要求的90%，並依年限安全批次汰換YouBike1.0，每周工作會議已檢討雙系統營運及2.0擴點狀況，包含妥善率、車輛租借營運與調度狀況，皆依契約規定要求業者。

交通局指出，兩個系統互不影響租借權利，消費者可多加利用，另民眾借車前可先檢查，如於租借車輛發現車況不佳，可於5分鐘內還車，騎乘不會受到限制。市民如有發現1.0或2.0故障，請通報交通局或微笑單車客服。

新北市議會民進黨團總召陳啟能指出，近期黨團接獲民眾反映已連續2周租借到故障的車輛，造成通勤上的不便。圖／新北民進黨團提供
新北市議會民進黨團總召陳啟能指出，近期黨團接獲民眾反映已連續2周租借到故障的車輛，造成通勤上的不便。圖／新北民進黨團提供

YouBike 單車

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