藍營6天王明齊聚 侯友宜：我是主管機關

國民黨前主席江啟臣卸任黨主席職務後，籌備「啟思民本」基金會明天即將開幕，國民黨天王包括馬英九、朱立倫、侯友宜、趙少康及郝龍斌都將出席，由於侯友宜過往不願參與黨務活動，明與黨內大咖齊聚引發聯想。不過侯友宜則說，基金會地址在新店，「我是主管機關。」

侯友宜說，該基金會談的事情包括年輕人培育及國家利益，鼓勵年輕人談公共事務及國家社會的方向，值得打氣。

另外，針對國民黨中常委選舉傳出賄選，侯友宜表示整個過程外面有很多不一樣的聲音，要虛心接受做好改變，符合民意的過程一起攜手、面對問題走在一起。對於國民黨不斷提出改革，侯友宜則表示，國民黨改革面臨很多挑戰，過程中要面對檢討攜手合作。

對於立委傅崐萁認為前總統陳建仁可能參選新北市長選舉，侯友宜笑笑表示，「這個…非常謝謝大家厚！」很多優秀人才願意為新北市做事，做出成績的優秀人才都歡迎。