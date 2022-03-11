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營建署指大彎北段代金偏低 柯文哲:對數字不滿要提早講

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲。記者徐偉真／攝影

內政部營建署昨天指台北市政府對於大直大彎北段的變更代金5萬元偏低不合理，柯文哲今天表示，若對數字不滿就要提早講，「有本事就寫公文給台北市政府」。

由台北市明水路、敬業路、樂群路組成的39.5公頃區域，俗稱「大彎北段」的黃金地段，此區在都市計畫內劃為「商業區及娛樂區」，不准做住宅使用。但長期存有商業事務所違規做住宅使用的問題，成為「全國最大的違規使用住宅區」。

柯文哲前天公開表示內政部故意拖延大彎北段都審2年，營建署聲明，大彎北商業區、娛樂區土地的違規住宅已數十年，核心癥結在於台北市政府的變更代金「打折再打折」，當地行情每坪市價破百萬元，變更代金僅交5萬元，明顯偏低不合理，有違社會公平正義。

柯文哲今天出席活動前接受媒體訪問。柯文哲說，若對數字不滿意就要提早說，不能公文拖了兩年後說對數字不滿意，機關和機關之間用公文說清楚講明白，不能公文擺在那兩年不處理，那為什麼兩年前不講？有本事就寫公文給台北市政府。

內政部質疑台北市政府在大巨蛋案上態度昨是今非，柯文哲說，他沒有昨是今非，他們修改後給內政部審查，不是這樣嗎？內政部就審查，不同意就寫不同意。

北市 內政部 柯文哲

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