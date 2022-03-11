柯市府人事異動 聯醫總院長黃勝堅因健康因素請辭

北市府再傳人事異動，北市聯合醫院總院長黃勝堅，因身體健康向台北市長柯文哲請辭，接預計18日卸任，接任人選規劃從副總院長中擇一升任。北市府發言人陳智菡指出，黃勝堅是因健康因素請辭，柯市長會持續借重長才，聘他擔任市政顧問。

北市府指出，黃勝堅原計畫等年底和柯文哲一起卸任，不過近日身體狀況不佳，最後決定提早請辭。至於繼任人選，目前尚未確定接任人，不過，因柯文哲任期僅剩8個月，要再找人不容易，可能會從聯醫4位副總院長中，擇一升任。

另外，黃勝堅的特助劉嘉仁，過去曾捲入騷擾「學姊」黃瀞瑩風波遭懲處，也傳出劉嘉仁可能留任繼續擔任下一任總院長機要。此外還傳出他爭取事務官職務，柯文哲卸任後，他仍能留在市府服務，但劉對此予以否認。