議員批熊好券不好用、執行率低 北市：軟硬需求不同

受到新冠肺炎疫情影響，台北市政府自去年11月5日起推出5種「熊好券」抽籤來加碼振興，市議員徐弘庭認為部分「熊好券」執行率過低，質疑市府宣導不足，導致民眾忘記使用又不好用；北市府表示，饗購、市集、藝文等券有超過九成的執行率，運動券、住宿券執行率較低，由於硬需求、軟需求不同，全國趨勢都是如此，但北市運動券與住宿券的執行率，仍比中央高出約一成。

北市府表示，熊好券分成三波進行，總發行張數為547萬7000張，第一波未用完第二、三波再抽，若結算前二波，累積消費張數即已衝破500萬張，整體執行率高達92.87％。目前正在進行熊好券第三波，根據北市府統計截至3月10日為止，總使用張數已達509萬餘張，整體執行率突破93%。

徐弘庭認為部分「熊好券」待使用率過高，市府才繼續於3月1日推出第三波抽籤活動。而總結使用率過低的3大原因，包括市府宣導不足，導致民眾忘記使用，另使用方式複雜且必須下載台北通app後才能使用，以及可使用店家數與通路太少，導致民眾認為不好用。

秘書處表示，市府推出第三波活動是為了感謝及回饋在前二波的熊好券忠實使用者，因為所剩票券相當有限，所以只能每種票券各抽出一個幸運號碼，中籤率約10%，駁斥執行率過低。

北市府發言人陳智菡表示，運動券由於運動族群相對少，又受限於只能課程使用，無法購買運動用品，住宿券也要配合時間、行程種種考量，才造成執行率較低，相對執行率高的票券，硬需求、軟需求不同，全國趨勢都是如此，但北市運動券與住宿券的執行率，仍比中央高出約一成。

陳智菡表示，針對台北市民愛用的消費類型，未來相關政策考慮增加發放數量；不過此次熊好券為促經濟，不能只振興某些產業，藝文、運動也都需要被振興。另外，使用率高低與店家數、使用習慣有關，北市都會據此納入未來政策執行的參考。