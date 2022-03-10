北市推3條路線走訪人權歷史場域 即日起開放報名

為推廣人權議題，文化局主辦「拾遺台北：白色恐怖時期人權歷史場址走讀活動」即日起開放報名，自3月至6月陸續舉辦12場人權歷史場址走讀活動，以3大主題為路線，分別為「受難者路線」、「文學路線」及「文化資產路線」，帶領民眾走訪人權歷史場域，並串連時代背景故事，以多元的視角認識台北的歷史地景。

文化局表示，本次走讀活動規劃3大主題，分別為「受難者路線」、「文學路線」及「文化資產路線」。「受難者路線」以白色恐怖受難者的生命經驗切入，帶領民眾走過喜來登大飯店(原軍法處看守所)、馬場町紀念公園（原馬場町刑場）和六張犁墓區，完整走過受難者被逮捕、審判、槍決到埋葬的場址，讓民眾對於時代下的受難者生命歷程以及迫害體系有更深刻的認識。

文化局表示，文學路線則著重歷史事件中的文學性，在3、4月以逮捕台大及師大學生的四六事件為主軸，走訪師範大學一帶；5月則辦理殷海光講座及故居導覽，介紹這位勇於挑戰體制權威的自由主義大師；6月則是以日常中的不平常為主題走讀博愛特區，透過多元的活動性質將文學融入歷史之中。文化資產路線則是帶領民眾重新認識北投，走訪當地豐富的文化資產在觀光休閒的面向外，所隱藏的軍事機關與控制體系。

文化局表示，除了報名走讀導覽外，亦提供數位版走讀路線導覽地圖，民眾可以下載地圖並依據不同的路線主題，以徒步與定點導覽的方式，走訪生活場域中的文化資產與人權場址，認識台北白色恐怖歷史，透過親身接觸歷史，拾起遺失的過往，一同想像更寬闊的未來。