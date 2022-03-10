外食費連13年漲 北市物價因應小組啟動異常漲價機制

物價漲不停，北市外食費近13年逐年飆漲；另缺蛋潮，北市蛋價也比去年同月飆漲2成3，民眾痛苦指數飆升，北市府今天再度召開內部物價因應小組會議，持續啟動「日常物價監控」及「物價異常因應」機制，將針對異常漲價商家，進行訪談，若查獲不合理漲價或不法囤積，將送公平會或檢調查處，至於蛋價飆，市場處已在17處公有市場，調查每營業日蛋價，掌握價格波動。

北市主計處公布2月最新消費者物價，總指數105.05，較上個月再漲0.13%，也比去年同月漲2.14%。食物類比去年同期漲4.42%，外食費、蔬菜、蛋價各漲3.97%、8.14%、及22.62%；至於交通通訊類也因俄烏戰爭等因素，較去年同月漲4.88%、其中油料價格更飆漲16.87%。

北市產發局表示，外食費用持續飆漲，分析因外食麵食占比已和米食相當，麵食原料高度仰賴進口，俄烏戰爭後，牽動國際原物料大漲，黃小玉（黃豆、小麥、玉米）及貨運費價格續飆，多數麵食業者不堪成本墊高，陸續宣布調漲。

市府將持續啟動「北市政府物價因應小組」，執行「日常物價監控」及「物價異常因應」機制。各查價權管機關除定期針對日常物價監控，只要查有價格異常，就會依權責處理，並按季將執行情形提報小組會議報告。

另外，因應特定物價突然異常飆漲，也會由查價權管機關就異常項目分析，並進行訪談，如果查獲不合理漲價、或不法囤積廠商業者，依法移送公平會或檢調單位查處。如非主管機關能單獨因應者，應立即通報召開小組臨時會議。

消保官也會主動調查或實地訪查，遏止哄抬物價及不法囤積。其中蛋價就去年同月漲2成多，市場處已在17處公有零售市場，調查每營業日蛋價掌握價格波動資訊；商業處也會針對賣場、超市、超商，掌握雞蛋價格與庫存量波動資訊。若發現有供貨或價格異常，將立即回報物價小組後續因應。