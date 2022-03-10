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溝通70次仍無建變電所共識 北市籲台電持續與反對民眾商談

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
外界關注台北東區供電瓶頸問題，台電今表示針對為興建變電所，前後做了70次以上的小型溝通。北市產發局建議台電公司應持續與反對民眾溝通，並委託專業機構評估松湖變電所電磁波數據以向民眾說明。圖／聯合報系資料照
外界關注台北東區供電瓶頸問題，台電今表示針對為興建變電所，前後做了70次以上的小型溝通。北市產發局建議台電公司應持續與反對民眾溝通，並委託專業機構評估松湖變電所電磁波數據以向民眾說明。圖／聯合報系資料照

外界關注台北東區供電瓶頸問題，台電今表示針對為興建變電所，前後做了70次以上的小型溝通。北市產發局指出，108年前函請台電公司應與地方溝通並辦理說明會，台電於110年10月舉辦200人以上的大型公開說明會說法，但現場與會的立委、市議員及民眾發言均持反對興建意見，建議台電公司應持續與反對民眾溝通，並委託專業機構評估松湖變電所電磁波數據，才能得到民眾支持。

經濟部長王美花今受訪時表示，台電其實2、30年前就提出要蓋松湖變電站，其重要性在於供給東區用電的汐止變電站已經滿載，「對內湖地區來講，台灣不是沒有電，但需要有新的變電站才能讓內湖地區電力輸送達到效果」。

台電表示，近年內湖、南港地區工商業蓬勃發展，而供應該地區的汐止超高壓變電所，供電能力已接近飽和，為避免供電設備或線路超載，難以配合再提供超過1000瓩以上的中大型新增用電計畫，對於松湖多目標變電所大樓，台電表示從去年起已經辦理超過70次小型溝通。

北市產發局表示，台電公司於108年7月向市府申請興建松湖超高壓變電所，市府考量市議會曾表達歷來當地民眾持反對立場，為協助解決民眾疑慮，於108年12月即函請台電公司應與地方溝通並辦理說明會，台電公司110年10月31日才辦理公開民眾參與的大型說明會，且現場與會的立委、市議員及民眾發言均持反對興建意見，顯示前期溝通仍有不足。

北市產發局表示，建議台電公司應持續與反對民眾溝通，並委託專業機構評估松湖變電所電磁波數據以向民眾說明，並在未來辦理分眾溝通時確實邀請過去持反對意見的民眾參與，獲得當地多數民意支持，始能順利推動變電所興建。

台電 北市 汐止

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