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新北推建築能源效率分級認證 公設開銷節省荷包

中央社 / 新北10日電

新北市環保局今天推出社區公共設施建築能源效率分級標示，房仲業可在交易平台公布節電表現優良社區，供民眾選購節能住宅參考；民眾如選購節能住宅，往後公設開銷將節省荷包。

市府環保局長程大維今天在記者會表示，「新北節能E 好宅認證計畫」，邀房仲業者合作於買賣房屋的網路交易平台，公布節電表現優良的社區，供民眾選購或租賃時瞭解社區建築物的用電表現。

程大維表示，依新北市2020年度溫室氣體盤查資料分析，建築部門溫室氣體排放量，占全市溫室氣體排放總量約39%，希望透過監控建物節能、改造建物節能、建物零碳電力等3種策略，邁向智慧零碳建築。他說，透過社區主動揭露建築節電效能，交由市府環保局定期檢核，逐漸降低社區用電量。希望藉由星級認證判定物業管理公司管理能力。

社區除各自節電特色外，可透過汰換掉低能源效率的設備；經計算社區公設耗能密度（EUI值），依大小給予不同星級，最低為3星級，最高為6星級，星級越高代表越節電。

另外，房仲業者公布節電表現優良的社區，提供購屋民眾選擇，可增加物件銷售機會；對民眾而言，瞭解社區建築物的用電表現，可以節省往後付出的公設電費開銷。

建築 節電

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