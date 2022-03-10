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新北王牌搜救犬屆齡退役 消防局長今交認養人收養

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市消防局搜救犬Beta因屆齡今年退役，消防局長黃德清（左四）今交由住在新竹的認養人王太太（左五），在優質環境中健康享受退役生活。圖／消防局提供
新北市消防局搜救犬Beta因屆齡今年退役，消防局長黃德清（左四）今交由住在新竹的認養人王太太（左五），在優質環境中健康享受退役生活。圖／消防局提供

新北市消防局搜救犬Beta屆齡今年退役，消防局長黃德清今天交由住在新竹的認養人王姓婦人帶回，希望Beta未來在優質環境中健康享受退役生活。

消防局表示，Beta是比利時母狼犬，經IRO國際搜救犬評量的瓦礫高級認證與可接受聯合國徵召救難的MRT(Mission Ready Test)認證，是搜救犬界的榜樣，曾參與2014年高雄氣爆、2016年台南維冠金龍大樓倒榻事故、2018年花蓮大地震、2020年黑鷹直升機墜毀、2021年太魯閣列車事故搶救。

特別是花蓮震災時，跟隨首批特搜人員動員一同搭乘C-130軍用運輸機前往，到達後立即展開搜索任務，不到3分鐘即標定到第1位罹難者受困位置，是新北市搜救犬隊的王牌搜救犬。

認養人王姓婦人為一名家庭主婦，有養大型犬經驗，因家中寵物離世，看到消防局有退役搜救犬領養訊息而報名，其居住社區大樓，1樓可以供寵物活動，是對寵物友善的社區，從今年1月28日試養至今天結束。

消防局長黃德清說，試養期間經領犬員實地前往認養家庭訪查評估，效果良好，今天將搜救犬Beta交給由丈夫及兒子陪同前來的認養人王太太，感謝認養人對搜救犬的愛心與支持，並祝福Beta未來能夠在一個優質環境中健康享受退役生活。

黃德清說，新北市搜救犬隊2004年成立後，對搜救工作犬之權益一直都很重視，特別是退役後的認養家庭選擇，會由領犬員進行實地訪查，後續亦會定期關心及訪視搜救犬在認養家庭中的生活狀況，雖對搜救犬退役離開會感到不捨，但也很高興牠們能夠在一個愛護牠們的家庭環境中頤養天年，最後呼籲社會大眾以認養代替購買。

新北市消防局搜救犬Beta因屆齡今年退役，消防局長黃德清（左）今交由住在新竹的認養人王太太（右），在優質環境中健康享受退役生活。圖／消防局提供
新北市消防局搜救犬Beta因屆齡今年退役，消防局長黃德清（左）今交由住在新竹的認養人王太太（右），在優質環境中健康享受退役生活。圖／消防局提供
新北市消防局搜救犬Beta因屆齡今年退役，消防局長黃德清（左）今交由住在新竹的認養人王太太（左二），在優質環境中健康享受退役生活。圖／消防局提供
新北市消防局搜救犬Beta因屆齡今年退役，消防局長黃德清（左）今交由住在新竹的認養人王太太（左二），在優質環境中健康享受退役生活。圖／消防局提供

搜救犬 認養

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