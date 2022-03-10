察「鹽」觀色科學探究 新北國中小學展成果

新北市察「鹽」觀色科學探究活動頒獎典禮日前在淡江大學舉行，共9校10個班級透過實驗了解食安議題，歷經長達3個月競賽由桃子腳國中小、八里國中及大觀國中3個班級脫穎而出，同學們展現豐富的好奇心與勇於挑戰的精神，期許未來有更多學生投入科學領域。

現場也邀請第7屆台灣傑出女科學家新秀獎得主陳韻如博士分享科學研究生涯甘苦談，讓現場250位師生聽得津津有味。

新北市教育局副局長歐人豪表示，今(111)年與淡江大學科教中心合作辦理察「鹽」觀色科學探究活動已邁向第2屆，去(110)年11月起，來自9所國中小學校，包含桃子腳國中小、八里國中、大觀國中、文山國中、深坑國中、中和國中2班、三重高中國中部、秀峰高中國中部、樹林高中國中部共10班級參加，學生在校種植各類葉菜，學習透過實驗方式控制蔬菜生長並記錄成長差異，並由淡大團隊到校協助學生在收成後用儀器檢測硝酸鹽含量，最後評審委員對班級所呈現實驗技巧、紀錄及自錄實驗成果影片評分，讓學生透過科學實驗驗證生活常見食安議題。

淡江大學科教中心執行長高憲章表示，學生除學習科學探究與實作步驟，也體會耕種所需付出大量心力，更搭配學校課程讓學習更深化。此項實驗與食安議題環環相扣。孩子在過程中學習分辨容易混淆的化合物，了解亞硝胺才是真正致癌物，而硝酸鹽是植物生長所須氮化合物，但有機會在體內反應成亞硝胺，另外亞硝酸鹽是肉類製品的保色與防腐劑。學生也更清楚各類蔬菜透過不同耕作方式可以讓硝酸鹽含量降低，體驗科學研究樂趣。

另活動提供實驗器材和協助技術指導的台灣默克生命科學事業體總經理陳委承表示，默克與淡江大學長期合作將科學樂趣推廣到校園中，同學們在這活動展現了豐富的好奇心與勇於挑戰的精神，期許未來有更多學生投入科學領域。