監視系統重新整理 秀峰高中防護更全面
校園安全很重要，汐止的秀峰高中因為校舍補強，校園裡頭的監視系統線路也中斷，所以，新北市議員白珮茹也以建議款協助學校更新103支的監視器鏡頭，讓校園安全防護更完善。
新北市議員白珮茹表示，秀峰高中針對忠孝樓跟仁愛樓未來會陸續進行改建，因應改建也針對一些教室做異動，包括老師辦公的地方還有學生上課的教室，所以，校園安全變成是目前首要的工作，因為，一些老舊線路在遷移時都已經不堪使用了，所以，為了提升師生安全，在校方的提議下，針對校園週邊進行監視系統的更新，目前設備已經完成，希望未來不管是校園改建或是安全防護升級，讓教學品質都能提升。
秀峰高中校長蔡春來指出，這幾年來因為校舍重新結構補強，所以，監視器線路都陸陸續續中斷，當遇到一些關鍵時的需求時，發現監視器都沒有錄到畫面，感謝議員白珮茹協助，將監視系統重新做整理，總共裝了103支的監視器鏡頭，有助於校園安全防護。
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