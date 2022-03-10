汐止警「警迫盯車」 吃燒酒雞酒測仍超標

汐止警分局111年3月份取締酒駕力度仍不鬆懈，於本月5、6日取締吃燒酒雞及喝維士比等酒測仍超標酒駕案件，另將辦理加強取締酒駕執法，平時各項勤務亦隨時巡察疑似酒駕車輛，緊盯不放過蛛絲馬跡；並呼籲民眾切勿存有僥倖想法。

汐止分局表示，員警5日15時許於長江街高速公路涵洞下，攔查吳民（80年次）駕駛之自小客車時發現顯有酒容、酒氣，經詢今早11時許於工地有飲用維士比，酒測後酒精濃度仍高達0.34mg/l。

同日23時許巡邏員警亦於樟樹二路141巷口發現葉民（60年次）騎乘車輛搖搖晃晃，攔停後發現渾身酒氣，經詢表示有飲用燒酒雞，酒測後酒精濃度仍高達0.28mg/l。

另於6日14時許又在長江街高速公路涵洞下，再發現游民（56年次）騎乘車輛略有酒容，攔查後確認有酒味，經詢表示中午於家中與家人飲酒吃飯，酒測後酒精濃度仍高達0.27mg/l，三件酒後駕車皆依公共危險罪移送法辦。

汐止分局指出，維士比、保力達B等含酒精飲料，酒精濃度約10%，皆屬於”藥”類，飲用後具有營養補給功能，許多勞工朋友會於工作中飲用以提神，甚至會有加入米酒、咖啡服用情形；一日認真辛勞工作後，仍要注意若有飲用含酒精飲料提神或補充營養，切勿心存僥倖心態而駕車，避免辛勞工作成果付之一炬。

汐止分局交通組李萬居呼籲，111年3月份汐止分局取締酒駕力度仍不鬆懈，且將於10日、11日、12日、18日、19日、25日、30日辦理7次加強取締酒駕執法，平時各項勤務亦隨時巡察疑似酒駕車輛，緊盯不放過蛛絲馬跡；並呼籲民眾切勿存有僥倖想法，多向家人、朋友彼此規勸勿酒駕，警民一同維護用路者安全，為保障行車平安及降低交通事故更盡一份心力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康