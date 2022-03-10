汐止白雲文化公園改建 機具難進出改動線

汐止區文化白雲公園改建工程，原本預計3/1日開始施作，不過，因為大型機具難以進出，造成現在沒有辦法正式動工，今(10)日新北市議員張錦豪協調將施工動線改由水源路入口進出，希望趕快施工，如期在十月完工。

白雲里長陳俊地說，好不容易議員張錦豪協助爭取1700萬要將公園改建，但是發包後發現地界鑑界不明，擔心會造成里民困擾可能和廠商有糾紛，所以，請議員協助，邀請相關單位來會勘看怎麼解決，還有施工動線也有問題，如果這些問題沒有解決就沒辦法施工，今天會勘討論如果能排除困難，工程就能夠很順利。

新北市議員張錦豪指出，文化白雲公園已經順利招標出去，預計十月底完工，因為目前廠商進來施工的時候發現位置上要再做釐清，所以，請地政來做鑑界，除了施工範圍會往外推二米八的位置之外，因為，施工廠商在施工上在現在巷道上難進出，也協調從水源路大門方向進出，施工會比較順利，如期在十月底完工。