快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止白雲文化公園改建 機具難進出改動線

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區文化白雲公園改建工程，因為大型機具難以進出而無法動工，新北市議員張錦豪協調將施工動線改由水源路入口進出。圖／觀天下有線電視提供
汐止區文化白雲公園改建工程，因為大型機具難以進出而無法動工，新北市議員張錦豪協調將施工動線改由水源路入口進出。圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化白雲公園改建工程，原本預計3/1日開始施作，不過，因為大型機具難以進出，造成現在沒有辦法正式動工，今(10)日新北市議員張錦豪協調將施工動線改由水源路入口進出，希望趕快施工，如期在十月完工。

白雲里長陳俊地說，好不容易議員張錦豪協助爭取1700萬要將公園改建，但是發包後發現地界鑑界不明，擔心會造成里民困擾可能和廠商有糾紛，所以，請議員協助，邀請相關單位來會勘看怎麼解決，還有施工動線也有問題，如果這些問題沒有解決就沒辦法施工，今天會勘討論如果能排除困難，工程就能夠很順利。

新北市議員張錦豪指出，文化白雲公園已經順利招標出去，預計十月底完工，因為目前廠商進來施工的時候發現位置上要再做釐清，所以，請地政來做鑑界，除了施工範圍會往外推二米八的位置之外，因為，施工廠商在施工上在現在巷道上難進出，也協調從水源路大門方向進出，施工會比較順利，如期在十月底完工。

汐止

延伸閱讀

汐止自行車租借站將遷移 會勘設立出入道

愛心助汐止葉小弟 律師見證捐款轉社會局

舉牌「未來要幫助別人」 汐止童善款愛心大爆發喊停

汐止長江街盲彎意外頻傳 要增警告標誌

相關新聞

新北王牌搜救犬屆齡退役 消防局長今交認養人收養

新北市消防局搜救犬Beta屆齡今年退役，消防局長黃德清今天交由住在新竹的認養人王姓婦人帶回，希望Beta未來在優質環境中...

平溪唯一風雨球場設備好 民眾可每天來打球

平溪區白石里活動中心旁的風雨球場，是平溪唯一一座，在平溪區公所及市議員林裔綺的協助下，設備相當完善，讓民眾不怕風雨每天都可以來打球，今(10)日平溪區長曾繁盛和市議員林裔綺服務處及白石里長賴明焜就來到球場視察使用情形。

汐止白雲文化公園改建 機具難進出改動線

汐止區文化白雲公園改建工程，原本預計3/1日開始施作，不過，因為大型機具難以進出，造成現在沒有辦法正式動工，今(10)日新北市議員張錦豪協調將施工動線改由水源路入口進出，希望趕快施工，如期在十月完工。

汐止警「警迫盯車」 吃燒酒雞酒測仍超標

汐止警分局111年3月份取締酒駕力度仍不鬆懈，於本月5、6日取締吃燒酒雞及喝維士比等酒測仍超標酒駕案件，另將辦理加強取締酒駕執法，平時各項勤務亦隨時巡察疑似酒駕車輛，緊盯不放過蛛絲馬跡；並呼籲民眾切勿存有僥倖想法。

監視系統重新整理 秀峰高中防護更全面

校園安全很重要，汐止的秀峰高中因為校舍補強，校園裡頭的監視系統線路也中斷，所以，新北市議員白珮茹也以建議款協助學校更新103支的監視器鏡頭，讓校園安全防護更完善。

察「鹽」觀色科學探究 新北國中小學展成果

新北市察「鹽」觀色科學探究活動頒獎典禮日前在淡江大學舉行，共9校10個班級透過實驗了解食安議題，歷經長達3個月競賽由桃子腳國中小、八里國中及大觀國中3個班級脫穎而出，同學們展現豐富的好奇心與勇於挑戰的精神，期許未來有更多學生投入科學領域。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。