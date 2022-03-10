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平溪唯一風雨球場設備好 民眾可每天來打球

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區白石里活動中心旁的風雨球場設備相當完善，讓民眾不怕風雨每天都可以來打球。圖／觀天下有線電視提供
平溪區白石里活動中心旁的風雨球場設備相當完善，讓民眾不怕風雨每天都可以來打球。圖／觀天下有線電視提供

平溪區白石里活動中心旁的風雨球場，是平溪唯一一座，在平溪區公所及市議員林裔綺的協助下，設備相當完善，讓民眾不怕風雨每天都可以來打球，今(10)日平溪區長曾繁盛和市議員林裔綺服務處及白石里長賴明焜就來到球場視察使用情形。

平溪地區潮濕多雨，一年四季大部分都在雨中渡過，民眾如果要打球都無處可去，不過自從白石里活動中心旁的籃球場加了屋頂後，就成為附近學子每天報到的球場。

白石里長賴明焜說，原本的球場因為沒有加設頂棚，只要下雨就沒辦法使用，感謝議員林裔綺和平溪區公所協助爭取經費建設風雨球場，並加裝照明設備還有休憩用椅，現在每天都有人會來打球，不受天氣影響。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，當初在接獲里長反映，就立刻向民政局申請經費補助，現在整體球場設備都很完善，也提供給民眾一個很好的休憩空間。

平溪區長曾繁盛說，白石里這座風雨球場算是平溪唯一一座，附近包括菁桐國小和平溪國中學子還有民眾都會來打球運動，後來還有將周邊圍網加高，避免球落入馬路上造成危險，照明部分也有八盞提供足夠的照明。

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