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熊好運動、住宿券使用率不佳 北市府：數據過半

中央社 / 台北10日電
為振興受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，台北市政府推545萬7000張「台北熊好券」加碼振興，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
為振興受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，台北市政府推545萬7000張「台北熊好券」加碼振興，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

北市府推「台北熊好券」加碼振興，北市議員徐弘庭指運動券、住宿券使用率不佳，可能受通路少等影響，北市府今天表示，2種券使用率約5成多，將納入民眾使用習慣當參考。

為振興受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響商家，台北市政府推545萬7000張「台北熊好券」加碼振興，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券。

國民黨籍台北市議員徐弘庭發書面質詢，索資發現，運動券、住宿券前2波使用率不佳，可能受使用方式複雜、店家及通路太少等因素，影響民眾意願，市府應多宣導及鼓勵使用，才能達到振興經濟效果。

北市府發言人陳智菡接受媒體電話訪問說，「台北熊好券」分3波抽籤，結算前2波數據，消費總張數共500萬餘張，使用率有9成多。

她表示，運動券、住宿券分別有20萬張、5萬7000張，至今使用率各為約51%、56%，因議員採分段統計估算，並增加券種總張數，才認為使用率不佳，而數據顯示，市集券等3種券使用率，已達90%以上。

她說，運動券、住宿券因用途有些限制，像運動券只能使用運動課程、住宿券要配合入住時間等，跟其他券種需求較不同，讓使用率僅達5成以上，使用率與店家數量及民眾使用習慣等有關，將納入未來政策參考。

北市府發布新聞資料，因應疫情振興，編新台幣5.97億元，發行545萬7000張「台北熊好券」，第1波使用完畢409萬餘張，第2波使用完畢97萬餘張，合計506萬餘張，使用率約93%，目前正進行第3波，至10日止，總數為509萬餘張，使用率超過93%。

北市 住宿券 陳智菡

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