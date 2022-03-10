新北金山仁愛路多處損壞破損影響安全 3月底前完成改善

新北市金山區的仁愛路可通往公園、學校、停車場，作為民眾生活通行的重要道路，經長年使用有多處損壞且破損危害通行安全情形，議員周雅玲今天邀集金山區公所及各管線單位配合調整道路上管線設施，區公所14日辦理路面改善工程，3月底前可完成改善。

金山區長廖武輝表示，仁愛路為金山區生活圈重要路段位置，且中繼市場座落於仁愛路上，未來通行車輛勢必增加，仁愛路路面修繕刻不容緩，改善長度約250公尺，屆時將能改善道路狀況，除保障民眾通行安全之外，亦能保持市容，維持良好的生活環境。