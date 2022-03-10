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新北金山仁愛路多處損壞破損影響安全 3月底前完成改善

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供

新北市金山區的仁愛路可通往公園、學校、停車場，作為民眾生活通行的重要道路，經長年使用有多處損壞且破損危害通行安全情形，議員周雅玲今天邀集金山區公所及各管線單位配合調整道路上管線設施，區公所14日辦理路面改善工程，3月底前可完成改善。

金山區長廖武輝表示，仁愛路為金山區生活圈重要路段位置，且中繼市場座落於仁愛路上，未來通行車輛勢必增加，仁愛路路面修繕刻不容緩，改善長度約250公尺，屆時將能改善道路狀況，除保障民眾通行安全之外，亦能保持市容，維持良好的生活環境。

市議員周雅玲說，此路段為金山區生活圈較為中心位置，民眾住宅及商家都很多，更有金美國小坐落於此，經常有民眾須接送小朋友，通行道路如狀況不佳將嚴重影響民眾通行安全，務必盡快改善以提供安全用路空間。感謝金山區公所及各管線單位配合，讓改善工程順利進行，期望改善完工後，給區民更好的用路環境。

新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供
新北金山仁愛路多處損壞破損危害安全，3月底前完成改善。圖／金山區公所提供

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