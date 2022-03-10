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建物老舊不敷使用 新莊興化市場拆除重建、2024年完工
新北市新莊興化市場因建物老舊，加上周邊住宅、晶冠廣場、捷運新莊副都心站及新北產業園區站等逐漸開發，無法滿足民眾購物需求，新北市市場處以BOT模式，引進民間資源原地改建興化市場。新北市長侯友宜今天出席動土典禮，祈求工程順利。市場處表示，新市場預估在2024年完工。
市場處長盛筱蓉指出，舊有市場在去年5月完成拆除，經費約8.09億元，面積3801.43平方公尺，將打造地下3層、地上6層樓新市場，包含139個汽車格、50個機車格，除繼續提供超級市場服務外，將引入餐飲、零售及醫療服務設施，並回饋800平方公尺公益空間，提供新莊及五股區優質且多元服務。
侯友宜表示，繼板橋黃石市場改建工程動工後，第2座改建市場－興化市場改建工程也於今日正式啟動。新莊位於大台北地區中心點，期許透過與民間合作，借重民間資源及經營創意，活化公有土地，也提升附近居民生活機能，打造新北產業園區新地標。
市場處表示，為提升公有土地使用效率及改善市容，規劃改建興化市場，藉以提升市場服務品質及多元使用機能，強化在地生活便利性。市場處將持續針對現有公有市場推行改造及改建計畫，以提供新北市民親切舒適、乾淨整潔的優質市場體驗。
市場處表示，同樣也是改建市場計劃的，包含板橋黃石市場、新莊第一市場、永和新生市場及金山第一市場。目前除了黃石市場及興化市場已動工，其餘3市場還在規劃中。
改造市場部分，目前已完成新店中央市場、淡水中正美食廣場、汐止秀豐市場、林口市場、中和枋寮市場、汐止觀光夜市、汐止金龍市場，鶯歌市場、樹林保安市場及三重中央市場預計在今年底前完成改造計畫。新闢市場部分，五股市場預計在今年6月啟用，淡水竹圍市場招標中，八里龍形市場預計2023年完工。
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