北市公共運輸定期票擴大補助 可同時加價購3家共享機車

北市交通局與3家共享機車業者合作，推出「公共運輸定期票加價購買共享機車優惠方案」，即日起不限戶籍地，凡加價購者皆可享有200元加碼補助，且放寬補助由每月限1次，改為為3家共享機車方案各1次。

交通局表示，為鼓勵民眾使用共享機車轉乘接駁公共運輸，或選擇共享機車作為臨時使用，台北市與WeMo Scooter、iRent及GoShare合作，自去年5月推出期限30日之定期票加價購共享機車優惠方案，原價格各為300、259及299元。

交通局指出，民眾只要先下載「悠遊付APP」及「共享機車業者APP」完成註冊程序後，使用已記名的實體悠遊卡或悠遊付嗶乘車購買定期票，就可以至悠遊付APP加購共享機車30日方案。

交通局說，每張定期票於有效期間內，可加價購買3家共享機車業者的優惠方案各一次，為了回饋及鼓勵民眾使用，只要於購買方案後30日內，定期票及共享機車方案皆無退票紀錄，每次皆可獲得200元補助回饋，相當於只要59元起，就可享共享機車服務。

交通局表示，現在不限制戶籍地後，盼政策能鼓勵外縣市私人運具使用者改以共享機車轉乘接駁公共運輸進入台北市，進而改變用車習慣，多加使用公共運輸，減輕停車需求及私人運具使用，共同為潔淨家園盡一份心力。